10 لاعبين يدشنون منافسات «تحدي العقول» للشطرنج في الشارقة

انطلقت مساء أمس منافسات بطولة تحدي العقول للشطرنج لفئة المتحدين، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 10 لاعبين من 8 دول، وتستمر منافساتها حتى 8 يونيو المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين، بينهم 4 يحملون لقب أستاذ دولي و6 يحملون لقب أستاذ اتحادي، ما يعزز المستوى الفني للمنافسات ويوفر فرصة مميزة للاحتكاك واكتساب الخبرات، خاصة أن البطولة تقام بنظام الدوري الكامل الذي يلتقي خلاله جميع اللاعبين مع بعضهم البعض.

ويمثل النادي في البطولة اللاعبان سافين سفر الله خان وعبدالرحمن الطاهر، ضمن برنامج إعداد لاعبي النادي للمعسكر الصيفي والاستحقاقات المقبلة.

حضر افتتاح البطولة على الطاولة الأولى فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة النادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وسيف محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة، المدير المالي، ومأمون صالح الضروس المدير التنفيذي للنادي وعدد من الشخصيات.

وشهدت الجولة الأولى خميس مواجهات، أسفرت عن فوز المصري أمير محب على عبدالرحمن الطاهر، فيما خسر سافين سفر الله خان أمام الأذربيجاني أسلانوف، أوميد، وفاز الأذربيجاني حميدوف على شكابينكو بافيل الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، ونجح اليمني بشير القديمي في الفوز على الأميركي هاكوبيان إدوارد، فيما كان التعادل الوحيد في الجولة الأولى بين الزامبي شارون رافائيل، والفلبيني أوستن جاكوب.

وأكد فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة النادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج على أهمية البطولة في تطوير مستويات اللاعبين، موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر ورعايته للبطولات والبرامج الرياضية التي تسهم في تعزيز مسيرة الأندية وتطوير المواهب.

وقال الحمادي: «تمثل بطولة تحدي العقول محطة مهمة في برنامج إعداد لاعبينا، حيث تتيح لهم فرصة الاحتكاك بلاعبين من مستويات وخبرات متنوعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطور أدائهم الفني والذهني ويعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة».

وتابع: «نولي اهتماماً كبيراً بملف رعاية الموهوبين، ونسعى من خلال هذه البطولات إلى توفير بيئة تنافسية تساعد اللاعبين على اكتساب الخبرات وبناء الثقة بالنفس، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على تحقيق الإنجازات وتمثيل النادي والدولة بأفضل صورة في المحافل المختلفة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشاركة الدولية والتنوع الكبير في جنسيات اللاعبين المشاركين يمنحان البطولة قيمة فنية مضافة، ويشكلان فرصة مثالية للاعبي النادي للاستفادة من التجارب المتنوعة وتطوير مستوياتهم استعداداً للاستحقاقات القادمة.