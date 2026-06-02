«الإمارات للدراجات» يختتم مشاركته في «جيرو دي إيطاليا» بـ 4 انتصارات

اختتم فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، مشاركته في النسخة الـ109 من سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات الهوائية، محققاً أربعة انتصارات في المراحل المختلفة، رغم سلسلة من الحوادث والانسحابات التي أثرت على طموحات الفريق في المنافسة على الترتيب العام.

وكان الدنماركي جوناس فينجيجارد دراج فريق فيزما ليز بايك، قد فاز بلقب السباق، ليصبح ثامن دراج في منافسات الرجال يفوز بالسباقات الثلاثة الكبرى.

وبدأت التحديات لفريق الإمارات مبكراً بعدما اضطر كل من البريطاني آدم ييتس والأسترالي جاي فاين والإسباني مارك سولير إلى الانسحاب إثر حادث سقوط خلال الأسبوع الأول، ما دفع الفريق إلى إعادة ترتيب أهدافه والتركيز على تحقيق الانتصارات المرحلية.

ونجح الإكوادوري جوناتان نارفايز في منح الفريق أول انتصاراته خلال المرحلة الرابعة، مستفيداً من العمل التكتيكي المميز الذي قام به زميله السويسري يان كريستن، قبل أن يضيف الإسباني الشاب إيغور أرييتا الفوز الثاني في المرحلة الخامسة بعد أداء بطولي شهد تعرضه للسقوط وخطأ في المسار قبل أن يعود وينتزع الفوز في الأمتار الأخيرة.

وواصل الفريق تألقه في المرحلة السادسة، عندما قاد الدنماركي ميكيل بييرغ مجموعة الهروب ومهد الطريق أمام نارفايز لتحقيق انتصاره الثاني، قبل أن يضيف الدراج الإكوادوري فوزه الثالث في المرحلة الحادية عشرة، رافعاً رصيد الفريق إلى أربعة انتصارات مرحلية خلال السباق.

وعلى صعيد المنافسة على القميص البنفسجي «ماغليا تشيكلامينو»، دخل نارفايز بقوة في الصراع على صدارة ترتيب النقاط بدعم كامل من زملائه، إلا أن طموحاته تعرضت لضربة قوية بعد حادث سقوط تعرض له عقب نهاية المرحلة التاسعة عشرة، ما أجبره على الانسحاب من السباق.

ورغم فقدان أربعة من دراجيه خلال مجريات السباق، نجح فريق الإمارات، في تقديم أداء قوي يعكس روح المنافسة والإصرار داخل صفوفه، ليختتم مشاركته بأربعة انتصارات مرحلية شكلت إحدى أبرز محطاته في الطواف الإيطالي هذا العام.

ويتطلع الفريق حالياً إلى التحدي المقبل في طواف فرنسا، حيث سيبدأ استعداداته للدفاع عن لقبه في أحد أهم سباقات الدراجات الهوائية على مستوى العالم.