الشامسي: النسخة الأولى من كاراتيه أصحاب الهمم عززت الدمج المجتمعي

أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه عضو لجنة المرأة في الاتحاد الدولي، مريم الشامسي، أن التفاعل الذي شهدته النسخة الأولى من بطولة أصحاب الهمم لمنافسات «الكاتا»، التي أقيمت، السبت الماضي، بمشاركة 47 لاعباً ولاعبة، واستضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة) في مسك ختام الموسم، يمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم هذه الفئة من الرياضيين، وتعزيز حضورهم في المنافسات الرسمية وتسريع وتيرة الدمج المجتمعي.

كما أكدت أن البطولة التي شاركت فيها ثمانية أندية ومراكز، تعكس رؤية اتحاد الكاراتيه في ترسيخ مبدأ الشمولية وإتاحة الفرصة أمام الجميع لإبراز قدراتهم الرياضية.

وقالت الشامسي في تصريحات صحافية: «جاء تنظيم البطولة في إطار حرص اتحاد الكاراتيه على تعزيز دمج أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية التنافسية، وترسيخ قِيَم الإرادة والتحدي، إلى جانب دعم انتشار رياضة (الباراكاراتيه)، التي تشهد حضوراً متنامياً على المستويين القاري والعالمي».

وأضافت: «تعد رياضة (الباراكاراتيه) من الرياضات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه، وحققت خلال السنوات الماضية انتشاراً واسعاً، بعدما أصبحت جزءاً أساسياً من البطولات القارية والعالمية».

واختتمت: «إقامة النسخة الأولى من بطولة أصحاب الهمم تعكس حرص اتحاد الكاراتيه الإماراتي على مواكبة التطور العالمي»، مشيرةً إلى أن تنظيم بطولات محلية لأصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة يهدف، من بين أهدافه، إلى إعداد الكوادر الفنية والتحكيمية القادرة على دعم هذه الفئة المهمة من الرياضيين.