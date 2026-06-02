صحيفة رومانية: اتفاق مبدئي بين «الجزيرة» وكوزمين براتب 25.6 مليون درهم سنوياً

ذكرت وسائل إعلام رومانية أن نادي الجزيرة توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بدءاً من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «غولازو» الرومانية: «إن المدرب، الذي رحل أخيراً عن تدريب منتخب الإمارات، لن يبقى طويلاً بعيداً عن الملاعب، إذ يستعد لبدء مهمة جديدة في الكرة الإماراتية عبر العودة إلى دوري المحترفين».

وأوضحت: «أغلق كوزمين صفحة تجربته مع منتخب الإمارات بعد إنهاء عقده، رغم امتداده حتى عام 2027، عقب فشل المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، ليبدأ سريعاً مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية بعد توصله إلى اتفاق مع نادي الجزيرة، في خطوة يُنتظر الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعود بذلك إلى العمل على مستوى الأندية بعد فترة قصيرة مع المنتخب الوطني».

وأضافت: «سيحصل المدرب الروماني على راتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو (ما يعادل 25.6 مليون درهم) مع نادي الجزيرة، ليصبح من بين أعلى المدربين أجراً في المنطقة، في ظل الثقة الكبيرة التي يضعها النادي بخبراته الطويلة وسجله الحافل بالإنجازات».

وتابعت: «يأتي التعاقد المرتقب بعد موسم أنهاه الجزيرة في المركز الرابع في دوري المحترفين برصيد 44 نقطة، كما خسر نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين، ما دفع إدارة النادي إلى البحث عن مشروع فني جديد يُعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية».

وواصلت: «يمتلك كوزمين مسيرة حافلة في المنطقة، إذ سبق له تدريب أندية الهلال والسد والعين والأهلي وشباب الأهلي والشارقة، إضافة إلى منتخب السعودية ونادي جيانغسو الصيني، وحقق العديد من الألقاب التي جعلته أحد أبرز المدربين الذين عملوا في الكرة الآسيوية والخليجية».

وأردفت: «لن يكون كوزمين أول مدرب روماني يقود الجزيرة، إذ سبق للنادي أن استعان بمواطنه لازلو بولوني، كما تولى ميريل رادوي تدريب الفريق فترة قصيرة».

واختتمت: «يأمل الجزيرة أن يشكل التعاقد مع (القيصر) نقطة انطلاق جديدة نحو المنافسة على البطولات، مستفيداً من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المدرب الروماني، ومعرفته الكبيرة بكرة الإمارات، بعد سنوات طويلة من العمل والنجاحات في مختلف أندية الدولة».