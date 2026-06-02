31 ميدالية و«رابع آسيا» حصيلة ألعاب القوى الإماراتية في شهرين

أعلن اتحاد ألعاب القوى تحقيق حصيلة مميزة بلغت 31 ميدالية متنوعة، خلال المشاركات العربية والخليجية والآسيوية، في شهري أبريل ومايو الماضيين، في إنجاز يعكس التطور المتواصل للمنتخبات الوطنية.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحافي، أمس، أن المنتخب الوطني حصد 15 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية «الدوحة 2026»، التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الماضي، بواقع ذهبيتين وأربع فضيات وتسع برونزيات.

كما واصل أبطال الإمارات تألقهم في البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً، التي استضافتها تونس، في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، بعد أن أحرزوا 10 ميداليات بواقع خمس ذهبيات وفضية واحدة وأربع برونزيات.

وأشار البيان إلى أن المنتخب الوطني واصل مشاركاته القارية بنتائج لافتة في بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً، التي أقيمت في هونغ كونغ، خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو، بعدما أضاف ست ميداليات جديدة إلى رصيده، منها خمس ذهبيات وبرونزية واحدة، إلى جانب احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة بين 30 دولة مشاركة.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن «الإنجازات المحققة على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية تعكس نجاح المسار الفني والتطويري الذي يسير عليه الاتحاد، وتؤكد أن المنتخبات الوطنية تتقدم بخطوات ثابتة نحو تعزيز حضورها التنافسي على مختلف الصعد».

وقال في تصريحات صحافية: «تنوع الإنجازات بين مسابقات السرعة والتتابعات والميدان، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية جديدة للدولة وأخرى على المستويين القاري والعالمي، يمثل دليلاً واضحاً على قوة قاعدة المواهب التي تمتلكها ألعاب القوى الإماراتية، وقدرتها على المنافسة أمام أبرز المنتخبات في القارة».

وأضاف: «أظهر لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية شخصية قوية وقدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط المصاحبة للمنافسات الكبرى، وهو ما يعكس جودة برامج الإعداد والتأهيل التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ونجاح سياسات اكتشاف المواهب وصقلها وفق أفضل المعايير الفنية، بدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة».