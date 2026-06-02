شباب الأهلي الأكثر فوزاً في موسم السلة

فرض فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي نفسه على صدارة الأندية الأكثر فوزاً في مباريات موسم 2025-2026، الذي امتد عبر مسابقاته الأربع (كأس الاتحاد، والدوري العام، وكأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة)، منذ سبتمبر الماضي، وأسدل الستار عليه السبت الماضي، بعد أن حقق «فرسان دبي» الفوز في 33 مباراة مقابل ست هزائم فقط.

وتقاسم شباب الأهلي والنصر ألقاب الموسم مناصفةً، بعدما تُوِّج شباب الأهلي بطلاً لمسابقتي «كأس الاتحاد» و«الدوري العام»، قبل أن ينتفض النصر ويتوج بطلاً لمسابقتي «كأس الإمارات» و«كأس نائب رئيس الدولة»، في أربع نهائيات شهدت تكرار المشهد ذاته، بحضور «فرسان دبي» و«العميد» طرفين فيها.

وخاض شباب الأهلي والنصر 39 مباراة لكل منهما على مدار الموسم، إلا أن «فرسان دبي» كانت لهم اليد الطولى على صعيد عدد الانتصارات والأقل تعرضاً للخسارة، بعدما حققوا 33 فوزاً مقابل ست هزائم، مقارنة بالنصر الذي حقق 31 انتصاراً وتعرض لثماني هزائم.

كما تفوق شباب الأهلي على صعيد القوة الهجومية، بمعدل 99 نقطة في المباراة الواحدة، إلى جانب تفوقه دفاعياً، بعدما اكتفت سلته بتلقي معدل 79.43 نقطة في المباراة الواحدة.

وجاء الشارقة ثالثاً في قائمة أكثر أندية كرة السلة تحقيقاً للفوز خلال الموسم، بعد أن خاض «الملك» 35 مباراة، حقق خلالها 26 انتصاراً مقابل تسع هزائم، متفوقاً على جاره البطائح الذي خاض 34 مباراة، وجاء رابعاً بإجمالي 18 فوزاً مقابل 16 هزيمة.

وأكد الوصل جدارته بلقب بطل دوري «المستوى الثاني»، المخصص للأندية التي أنهت الدور التمهيدي للدوري في المراكز من الخامس إلى الثامن، بعد أن خاض «الإمبراطور» 32 مباراة، حقق خلالها 16 انتصاراً مقابل 16 هزيمة.

كما أكد الجزيرة، في موسمه الثاني بعد عودته إلى مسابقات الرجال، حالة التطور التي شهدها الفريق مقارنة بالموسم الماضي، بفريق يُعد الأصغر من حيث المعدلات العمرية، إذ حقق سبعة انتصارات من أصل 31 مباراة، مقابل 24 هزيمة.

وتشارك الوحدة والظفرة الرصيد ذاته من حيث عدد الانتصارات، بواقع أربعة انتصارات لكل منهما، مقابل 27 هزيمة لكل فريق.

يُذكر أن اختلاف إجمالي عدد المباريات بين الأندية الثمانية التي تنافست خلال الموسم يعود إلى تباين أنظمة مسابقات الكؤوس، إذ أُقيمت مسابقتا «كأس الاتحاد» و«كأس نائب رئيس الدولة» بنظام يشبه الدوري، عبر دور تمهيدي بنظام المجموعات حددت نتائجه خريطة مواجهات الدور ربع النهائي، الذي تأهلت إليه جميع الأندية.

في المقابل، غاب الدور التمهيدي عن مسابقة «كأس الإمارات»، التي انطلقت مباشرة من الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي الذي أُقيم بدوره بنظام الذهاب والإياب، وأسفر عن تحديد طرفي المباراة النهائية.

شباب الأهلي الأكثر صلابةً دفاعية

تفوّق شباب الأهلي، من ناحية الصلابة الدفاعية، باكتفاء سلة «الفرسان»، على مدار مبارياتهم هذا الموسم، في تلقيهم معدلاً هو الأقل من النقاط بلغ 79.43 نقطة في المباراة الواحدة (إجمالي 3098 نقطة، سجلت في سلة شباب الأهلي على مدار 39 مباراة)، فيما جاء الوحدة الأضعف دفاعياً، بعد أن تلقت سلته معدل 94.38 نقطة في المباراة الواحدة (إجمالي 2926 نقطة سجلت في سلة الوحدة على مدار 31 مباراة).