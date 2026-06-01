رسمياً.. أندريس إنييستا مدرباً لجلف يونايتد الإماراتي

أعلن نادي جلف يونايتد رسمياً تعيين أسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا مدرباً للفريق الأول، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، وذلك من خلال فيديو ترويجي نشره النادي عبر حساباته الرسمية.

ويُعد هذا المنصب أول تجربة تدريبية لإنييستا بعد اعتزاله اللعب، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الكروية من الملاعب الإماراتية، وسط اهتمام واسع من جماهير كرة القدم.