شباب الأهلي والشارقة يرفعان «درع التفوق» في الكاراتيه

حصد ناديا شباب الأهلي والشارقة الرياضي للألعاب الفردية درعَي التفوق العام للكاراتيه، لفئات الإناث والذكور، بعد مواصلة فِرَق الناديين، أول من أمس، بسط سيطرتها والتتويج بألقاب كأس الاتحاد للكوميتيه، مسك ختام الموسم، التي استضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة.

وفرض شباب الأهلي هيمنته على مسابقات الإناث، بتتويجه بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، ليحصد بنهاية الموسم درع التفوق العام لفئات الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات.

بدوره، واصل نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية تألقه في منافسات الذكور، بعدما حصد لاعبوه كؤوس فئات الناشئين والشباب والرجال، لينال من خلالها درع التفوق العام لفئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال.

وحضر حفل الختام ومراسم التتويج النائب الثاني لرئيس اتحاد الكاراتيه، المهندس مروان سنكل، والأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، المهندس حميد شامس، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، إبراهيم النعيمي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، ورئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي، المهندس سليمان الهاجري، والمدير التنفيذي للاتحاد، الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد، الخبير هشام سري، ورئيس لجنة الحكام، الحكم الدولي جابر الزعابي.

«كاتا» أصحاب الهمم تزيّن مسك الختام

دشّن رياضيو أصحاب الهمم الظهور الرسمي الأول لهم في روزنامة اتحاد الكاراتيه، من خلال منافسات «الكاتا»، التي أقيمت على هامش مسك ختام موسم الكاراتيه «كأس الاتحاد».

وشهدت المنافسات مشاركة 47 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، في فئات عمرية مختلفة، مثلوا ثمانية أندية ومراكز رياضية على مستوى الدولة.