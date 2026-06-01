الهولي: ثقافة الفوز وتحمّل المسؤولية وراء تتويج البطائح بثنائية «الصالات»

أكد مدرب فريق البطائح لكرة قدم الصالات، عدنان الهولي، أن تتويج فريقه بلقبَي الدوري وكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، في الموسم الحالي، يمثل إنجازاً استثنائياً للنادي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن تعزيز ثقافة الفوز والالتزام وتحمل المسؤولية، إلى جانب حرص جميع أفراد أسرة النادي على النجاح، وجهود الجهاز الفني والمدرب المساعد عبدالله عبدالباسط، كانت من أبرز أسباب تحقيق الثنائية التاريخية».

ونجح فريق البطائح في التتويج بلقب الدوري بعد فوزه على خورفكان بنتيجة 3-1، في المباراة الفاصلة التي أقيمت في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، ليحسم سلسلة المباريات النهائية لمصلحته بانتصارين مقابل انتصار واحد، ويضيف الهولي بذلك اللقب الـ15 إلى سجله التدريبي في كرة الصالات، وهو رقم غير مسبوق على مستوى مدربي اللعبة في الإمارات.

وأضاف الهولي: «الموسم الحالي كان من أصعب المواسم طوال مسيرتي التدريبية في كرة الصالات، في ظل وجود فرق قوية ومتمكنة تمتلك طموحات كبيرة، وكانت جميع المباريات التي خضناها تتسم بالندية العالية والرغبة المشتركة في تحقيق الفوز».

وتابع: «كان للدعم والرعاية المستمرين من مجلس إدارة النادي، برئاسة محمد عبدالله بن حليس، دور مهم في استدامة النجاحات وتحقيق الفوز باللقبين، ونهدي هذا الإنجاز إلى مدينة البطائح والأسرة الرياضية كافة».

وأشار الهولي إلى أن «طموحات البطائح لا تتوقف عند حدود البطولات المحلية، ونسعى إلى مواصلة المنافسة على الألقاب والتألق في المشاركات الخارجية، كما نهدف إلى دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على تمثيل كرة الصالات الإماراتية بأفضل صورة».