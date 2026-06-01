صالح سلطان: سأعتزل السلة بعد إعلان «النصر» بطلاً للدوري

حصد قائد فريق النصر لكرة السلة، صالح سلطان (37 عاماً)، النجمة الـ12 في مسيرته مع الفريق الأول، بعدما حقق مع فريقه لقب كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، إثر الفوز، أول من أمس، على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (89-86)، في المباراة النهائية التي استضافتها صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بمنطقة الممزر في دبي، مشيراً إلى أنه لن يقدم على الاعتزال إلا بعد الفوز مع ناديه بلقب الدوري.

وقال صالح سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «كأس نائب رئيس الدولة هو اللقب الثاني على التوالي لنا هذا الموسم، بعد التتويج، أواخر أبريل الماضي، بكأس الإمارات، وهذا يؤكد نجاح استراتيجية إدارة الألعاب الجماعية في النادي، من خلال إعادة بناء الفريق، وتدعيمه بالعناصر الشابة التي باتت نواةً نعتمد عليها في المنافسة الدائمة على الألقاب، خصوصاً أن رباعية الموسم توزعت مناصفة بين فريقي شباب الأهلي والنصر».

وأوضح: «إدارة الألعاب الجماعية في النادي عملت منذ ثلاثة مواسم على إعادة بناء الفريق، والدفع بعناصر شابة أثبتت حضورها وموهبتها، ليس على صعيد النادي فحسب، بل في صفوف المنتخب الوطني أيضاً، وبدأت (سلة العميد) جني ثمار هذه الاستراتيجية، وهو ما أكده الفريق في الموسم الحالي الذي خضنا خلاله، إلى جانب شباب الأهلي، النهائيات الأربع للمسابقات المحلية».

وأشار إلى أن «النصر دخل القسم الثاني من الموسم وعينه على لقبي كأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة، تعويضاً لخسارة نهائي كأس الاتحاد وبطولة الدوري أمام شباب الأهلي».

وأضاف: «ثنائية الموسم تؤكد أننا نمتلك فريقاً قادراً على حصد البطولات، وأعد جمهور النادي بمواصلة العطاء لتحقيق الهدف الذي نصبو إليه، وإهداء (العميد) لقبه التاريخي الأول في بطولة الدوري العام».

وأشار سلطان إلى أن قرار اعتزال اللعب سيبقى مرتبطاً بتحقيق حلم التتويج بلقب الدوري، وقال: «الأداء التصاعدي للفريق يمنحني الحافز لمواصلة العطاء داخل الملعب، خصوصاً أن الحلم بات قريباً بإضافة لقب بطولة الدوري إلى خزائن النادي. وعند تحقيق هذا الحلم سأعلن اعتزالي اللعب، وأتفرغ لمهمة جديدة في مجال التدريب، لوضع خبراتي المتراكمة في خدمة الأجيال الجديدة من لاعبي (سلة العميد)».

وعن رؤيته الفنية لموسم طويل شهد على مدار مسابقاته انحصار المنافسة بين أندية النصر وشباب الأهلي والشارقة والبطائح، اختتم سلطان حديثه قائلاً: «بات الدوري الإماراتي منذ سنوات وجهةً لأفضل المحترفين الأجانب على مستوى المنطقة، وهو ما كان له أثر إيجابي في رفع مستوى التنافسية، خصوصاً بين رباعي الصدارة، وانعكس بدوره على تطوير أداء اللاعب المواطن، وأتوقع في المواسم المقبلة أن تنعكس هذه المستويات التنافسية على قدرة أندية الدولة على المنافسة خارجياً بالصورة التي نتطلع إليها، والارتقاء بسقف الطموحات عبر تحقيق إنجازات إقليمية وقارية لكرة السلة الإماراتية».

صالح سلطان:

• التتويج يؤكد نجاح استراتيجية إدارة الألعاب الجماعية في النصر ببناء الفريق وتدعيمه بالعناصر الشابة.