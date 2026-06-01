المقابلة للاعبي «النشامى»: استمتعوا بلقاء الأرجنتين وميسي

طالب لاعب فريق مصفوت، الأردني يوسف المقابلة، لاعبي منتخب بلاده بالاستمتاع بالإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، المقررة خلال الفترة من 11 الشهر الجاري إلى 19 يوليو المقبل، خصوصاً في مباراته الثالثة بدور المجموعات أمام المنتخب الأرجنتيني «حامل اللقب» بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

وقال اللاعب السابق لفرق أكاديمية الوحدة ورديف شباب الأهلي (21 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب الأردني يملك حظوظاً قوية في المجموعة العاشرة لتحقيق نتائج إيجابية في مباراتيه الأولى والثانية بدور المجموعات أمام منتخبي النمسا والجزائر على التوالي، قبل مواجهة الأرجنتين».

وأوضح: «رغم الغيابات المؤثرة التي يعانيها منتخب الأردن جراء الإصابات، فإنني أطالب لاعبي النشامى بالاستمتاع بهذه اللحظات التاريخية، إذ يصعب تكرار فرصة اللعب أمام أبطال العالم والأسطورة ميسي، في مباراة تمثل مساحة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، ولإظهار التطور الذي شهدته الكرة الأردنية أمام العالم أجمع».

وأضاف: «ثقتي كبيرة بهذه المجموعة من اللاعبين، خصوصاً بعدما تمكن المنتخب السعودي من تحقيق المفاجأة في مونديال قطر 2022 بالفوز على الأرجنتين 2-1».

وتحدث يوسف المقابلة، الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير، عن مسيرته في الدوريات الإماراتية، وقال: «بدأت ممارسة كرة القدم في أكاديمية الوحدة بعمر 10 سنوات، وهي أكاديمية تُعد من الأكثر نجاحاً على مستوى أندية المحترفين في تخريج المواهب، من خلال نهجها الرائد في الاستعانة بمدارس كروية مختلفة ومدربين على مستوى عالٍ».

وأكد يوسف المقابلة أن التألق مع الوحدة فتح الباب أمامه لتحقيق حلم ارتداء قميص المنتخب الأردني، وقال: «التألق مع الوحدة فتح الباب أمامي عام 2023 لتمثيل المنتخب الأردني تحت 19 عاماً، والمشاركة مع النشامى في الاستحقاقات الدولية، بداية من بطولة غرب آسيا في السعودية 2024، التي نجحنا خلالها في بلوغ الأدوار الإقصائية، قبل مواجهة منتخب الإمارات في نصف النهائي، في مباراة كان لها طعم خاص بالنسبة لي، كونها جمعتني بلاعبين سبق أن تنافست معهم في الدوري الإماراتي، ونجحنا خلالها في افتتاح التسجيل عبر إبراهيم صبرة، قبل أن يدرك الأبيض التعادل، ثم يسجل النجم الحالي لشباب الأهلي محمد جمعة المنصوري هدف الفوز».

وتابع المقابلة: «توجهنا في أكتوبر من العام ذاته إلى التصفيات الآسيوية في قطر، وتأهلنا بصفة أفضل صاحب مركز ثانٍ إلى كأس آسيا للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي استضافتها الصين مطلع عام 2025. وقدمنا فيها أداء جيداً في دور المجموعات، إلا أن الحظ لم يكن حليفنا».

محطة شباب الأهلي

وأشار المقابلة إلى أن تألقه مع منتخب الأردن فتح الباب أمام انتقاله إلى شباب الأهلي، وقال: «تم اكتشافي من قبل شباب الأهلي من خلال تألقي مع منتخب الأردن، لأخوض موسماً مع الفرق الرديفة لـ(فرسان دبي)، قبل أن يدفعني الشغف إلى الخروج من فرق المراحل السنية وقبول العرض الذي قدمه لي نادي مصفوت في دوري الدرجة الأولى، وتواصل معي حينها المدرب عامر راشد للعب في صفوف الفريق الأول بعقد امتد لموسم كامل، خضت خلاله أغلبية مباريات موسم 2025-2026».

الدرجة الأولى

وعن المستويات التنافسية في دوري الدرجة الأولى، قال المقابلة: «دوري الدرجة الأولى قوي للغاية، خصوصاً في السنوات الأخيرة، نتيجة انتقال العديد من الأسماء الدولية التي سبق لها التألق في دوري المحترفين، ما رفع من حدة المنافسة في سباق الصعود إلى دوري الأضواء».

طموح دوري المحترفين

وأكد المقابلة حرصه على البقاء في الملاعب الإماراتية، وقال: «الإمارات هي بيتي الذي وُلدت وترعرعت فيه، وأبحث مع وكيل أعمالي عن إمكانية الحصول على عقد جديد للموسم المقبل، بطموح اللعب مع أحد أندية المحترفين، في دوري نجح على مدار تاريخه في استقطاب أسماء كبيرة، وبات رقماً صعباً بين كبرى الدوريات القارية».

وتابع: «مواصلة التألق في الدوريات الإماراتية ستسمح لي مستقبلاً بالارتقاء إلى قائمة المنتخب الأردني الأول، الذي نجح أخيراً في تأكيد التطور الذي تشهده الكرة الأردنية، والانتقال من المنافسة في البطولات العربية والإقليمية إلى تحقيق الحلم بالتأهل التاريخي الأول إلى نهائيات كأس العالم».

تطوّر سريع

أشار المقابلة إلى أن الكرة الإماراتية تواكب في السنوات الأخيرة عجلة التطور المتسارع في عالم كرة القدم، وقال: «كل ما ينقص المنتخب الإماراتي للعودة إلى نهائيات كأس العالم يتمثل في منح المجموعة الحالية، التي تجمع بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، مزيداً من الوقت، خصوصاً أن مستوى التنافس في الدوري الإماراتي يزداد موسماً بعد آخر، وأتوقع تواجد منتخب الإمارات في النسخة المقبلة من المونديال».