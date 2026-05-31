كواترو يفتح باب التسجيل لمهرجان الأكاديميات الخليجية

أعلن مركز كواترو الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو 2026»، الذي يُقام في إمارة عجمان بمشاركة واسعة من الأكاديميات والفرق الرياضية الخليجية.

ويُقام المهرجان برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، خلال الفترة من 2 إلى 10 يوليو 2026. ويعود الحدث الرياضي الخليجي الأكبر للأكاديميات هذا العام بحماس أكبر ومنافسات أقوى، ليواصل حضوره بوصفه إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الخليجية المخصصة للفئات السنية.

ويتضمن المهرجان إقامة بطولة أكاديميات كرة القدم لثلاث فئات عمرية، تشمل تحت 16 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 12 سنة، بمشاركة أكاديميات من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والعراق.

كما يشهد المهرجان تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية المصاحبة، أبرزها بطولة المهارات الكروية، وبطولة الألعاب الإلكترونية «بلاي ستيشن»، إضافة إلى دورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين، ومجلس حواري خليجي بحضور نخبة من نجوم الرياضة الخليجية.

ويتخلل الحدث أيضًا جلسات نقاشية للاعبين، وبرامج ورحلات ترفيهية للفرق المشاركة، إلى جانب إقامة مؤتمرات صحافية، وتغطية إعلامية متكاملة، ونقل مباشر لجميع المباريات والفعاليات.

وأكد مركز كواترو الرياضي أن البطولة ستشهد تقديم جوائز قيمة للفرق الفائزة، بالإضافة إلى ميداليات تذكارية وشهادات مشاركة لجميع المشاركين، داعيًا الأكاديميات الخليجية إلى سرعة التسجيل والمشاركة في «العرس الخليجي الأكبر» الذي تستضيفه إمارة عجمان في أجواء رياضية وأخوية مميزة.

يُذكر أن اللجنة المنظمة، برئاسة مدير مركز كواترو الرياضي عبدالعزيز عبدالله، حددت يوم 15 يونيو المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل في البطولة، على أن يتم تحديد موعد المؤتمر الصحافي بعد انتهاء فترة التسجيل واكتمال عدد الفرق المشاركة.