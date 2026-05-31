جياد "غودولفين" تتألق على مضمار "وودباين" الكندي

واصلت جياد فريق "غودولفين" العالمي تألقها على المضامير الدولية، بعدما حققت، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، انتصارين بارزين على مضمار "وودباين" الكندي في سباقات التصنيف الرفيع.

وجاء الإنجاز عبر تتويج الجواد "مايكوكس باي"، بإشراف المدرب مايكل ستيدهام، بلقب سباق "إكليبس ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثانية (جروب 2)، ليكمل نجاح المهرة "ديلورين"، بإشراف المدرب إيوين هارتي، التي أحرزت لقب سباق "بيل ماهون ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة (جروب 3).

ونجحت الفارسة صوفيا فيفز في قيادة "مايكوكس باي" إلى فرض سيطرته على مجريات سباق "إكليبس ستيكس"، قاطعاً مسافة السباق البالغة 1700 متر في زمن قدره دقيقة و43 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، ليحسم المركز الأول بفارق كبير بلغ ثمانية أطوال عن صاحب المركز الثاني، الجواد الكندي "ستانلي هاوس"، بإشراف المدربين جون ويان راسيل وقيادة الفارس ليو ساليس.

من جانبها، أظهرت المهرة "ديلورين"، بقيادة الفارس ريان مونجر، انطلاقة قوية عند خروجها من بوابات سباق "بيل ماهون ستيكس"، قبل أن تتقدم تدريجياً نحو مجموعة المقدمة. وفي المراحل الأخيرة، كشفت عن سرعتها الحقيقية واندفعت بقوة نحو الصدارة، لتقطع خط النهاية في المركز الأول لمسافة 1700 متر، بزمن بلغ دقيقة و44 ثانية و47 جزءاً من الثانية.

وتفوقت "ديلورين" بفارق ثلاثة أرباع الطول على الفرس الأميركية "ستايليش سو"، التي حلت في المركز الثاني بإشراف المدرب جو شارب وقيادة الفارس رافائيل مانويل هيرنانديز.