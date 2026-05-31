تهنئة برتغالية لرودريغيز بعد ثنائيته مع العين

تلقى مدافع فريق العين، البرتغالي رافائيل رودريغيز، تهنئة رسمية من رئيس نقابة اللاعبين البرتغاليين لكرة القدم، جواكيم إيفانجيليستا، بمناسبة تتويجه مع «الزعيم» بثنائية دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة.

وقال جواكيم إيفانجيليستا، في رسالة رسمية نشرها اتحاد اللاعبين: «نهنئك على التتويج بالكأس مع نادي العين بعد الفوز بالدوري، ونتمنى أن يكون هذا الموسم مصدر إلهام لمسيرتك الكروية، وأن تواصل تمثيل كرة القدم البرتغالية بأفضل صورة».