النصر يضيف النجمة السابعة في «كأس السلة»

توج فريق السلة في نادي النصر، بطلاً لمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، للمرة السابعة تاريخياً، بفوزه على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (89-86)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، في مسك ختام موسم مرحلة الرجال.

وقلد رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف الفردان، بصحبة رئيس مجلس إدارة النصر للألعاب الرياضية عبدالرزاق الهاشمي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فريق شباب الأهلي بالميداليات الفضية، والنصر بالذهبية وكأس البطولة.

وأضاف النصر لقبه الثاني لهذا الموسم، عقب تتويجه الشهر الماضي بلقب مسابقة «كأس الإمارات»، فيما اكتفى شباب الأهلي بلقبي مسابقتي «كأس الاتحاد» وبطولة «الدوري العام».

كما أضاف النصر إلى خزائنه الإنجاز السابع، وبات ثاني أكثر الفرق تتويجاً بمسابقة «كأس نائب رئيس الدولة»، فيما حرم شباب الأهلي من الإنجاز التاسع وتوسيع الفارق كأكثر الفرق تتويجاً بـ«الكأس».

وبانت أفضلية النصر واضحة خلال مجريات الشوط الأول الذي أنهاه «العميد» متقدماً بفارق 16 نقطة، وبنتيجة (58-42)، بعدما أحكم لاعبو النصر قبضتهم على نتائج الربعين الأول والثاني، بواقع (31-25 و27-17).

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول شباب الأهلي العودة بالنتيجة، ونجح لاعبوه في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع، بواقع (19-13 و25-18) التي لم تكن كافية لـ«فرسان دبي» في العودة بنتيجة المباراة.