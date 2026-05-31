البطائح يحسم لقب دوري الصالات ويعانق الثنائية

تُوّج فريق البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2025-2026، بعد فوزه على خورفكان بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية الفاصلة الثالثة التي أقيمت على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وبهذه النتيجة، حسم البطائح لقب البطولة بعدما تفوق في سلسلة المباريات النهائية بفوزين مقابل فوز واحد لخورفكان.

وقام عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إبراهيم النمر بتتويج الفريق بدرع البطولة والميداليات الذهبية، بحضور عدد من القيادات الرياضية.

وحقق البطائح إنجازاً لافتاً بإحرازه ثنائية كأس الإمارات والدوري خلال موسم واحد، فيما واصل مدربه المواطن عدنان الهولي كتابة التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى 15 لقباً، وهو رقم غير مسبوق على صعيد المدربين المواطنين في كرة قدم الصالات.

وسجل أهداف البطائح كل من عبدالله المهيري في الدقيقة الخامسة، والبرازيلي غوستافو مارتينيز في الدقيقة 20، وراشد علي في الدقيقة 33، فيما أحرز حسين مال الله هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 15.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من الحكام الدوليين فهد بدر وأحمد الغيص وعلي موسى.

وعقب صافرة النهاية، احتفلت جماهير البطائح ولاعبوه وأعضاء الجهازين الفني والإداري بهذا الإنجاز، الذي أكد المكانة المميزة للفريق في كرة قدم الصالات الإماراتية، ورسخ حضوره كأحد أبرز أبطال اللعبة خلال السنوات الأخيرة.