بعد إقالة كوزمين.. 9 مدربين على مقاعد «الأبيض» خلال 9 سنوات

قرّر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأول، الروماني أولاريو كوزمين، وجهازه المساعد، موجهاً لهم الشكر على جهودهم خلال الفترة الماضية. وكان اتحاد الكرة قد أعلن رسمياً التعاقد مع كوزمين في أبريل 2025 بعقد يمتد لعامين حتى 2027، خلفاً للمدرب البرتغالي باولو بينتو.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه سيعلن عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويُعد كوزمين المدرب التاسع الذي يتولى تدريب المنتخب خلال تسع سنوات، منذ رحيل المدرب الوطني مهدي علي عام 2017، من دون أن ينجح أي من المدربين الذين تعاقبوا على قيادة «الأبيض» في تحقيق إنجاز يُذكر أو ترك بصمة فنية واضحة. ويعود آخر إنجاز للمنتخب إلى عام 2013 عندما توّج بلقب كأس الخليج الـ21 بقيادة المدرب مهدي علي.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت، نقلاً عن وسائل إعلام كرواتية، إلى أن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش تلقى عرضاً مالياً ضخماً لتولي تدريب المنتخب الوطني، تصل قيمته إلى خمسة ملايين يورو سنوياً، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، في وقت لايزال موقفه من تجديد عقده مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم غير محسوم.

ورغم الآمال الكبيرة التي عُقدت على كوزمين لقيادة المنتخب نحو تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التأهل إلى كأس العالم 2026، فإنه لم ينجح في تحقيق هذا الهدف أو في ترك بصمة فنية واضحة، رغم مسيرته التدريبية الطويلة والحافلة بالنجاحات مع الأندية الإماراتية.

ويترقب الوسط الرياضي إعلان اتحاد الكرة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظره، وأبرزها المشاركة في كأس الخليج الـ27 المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية أيضاً خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير.

وجاء إنهاء التعاقد مع كوزمين بعد إخفاقه في قيادة المنتخب إلى التأهل لكأس العالم 2026، رغم أن «الأبيض» كان قريباً من تحقيق هذا الحلم في ظل الإمكانات المتوافرة والدعم الكبير الذي حظي به.

وبدأ كوزمين مشواره الرسمي مع المنتخب بمواجهة أوزبكستان في الخامس من يونيو 2025 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وخلال فترة قيادته للمنتخب، خاض كوزمين 12 مباراة رسمية، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات مقابل أربع هزائم. ففي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، استهل مشواره بالتعادل مع أوزبكستان دون أهداف، ثم تعادل مع قيرغيزستان 1-1، وفاز على عمان 2-1، قبل أن يخسر أمام قطر 2-1.

وفي الملحق المؤهل إلى كأس العالم، تعادل المنتخب مع العراق 1-1 ذهاباً، قبل أن يخسر إياباً 2-1، ليتبدد حلم التأهل إلى المونديال.

وفي كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر، خسر المنتخب أمام الأردن 2-1، وتعادل مع مصر 1-1، ثم فاز على الكويت 3-1. وفي الدور ربع النهائي، تجاوز الجزائر بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يخسر أمام المغرب بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

أما مباراة تحديد المركز الثالث أمام السعودية، فانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يتم إلغاؤها بسبب الظروف الجوية.

