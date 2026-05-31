«كوموريبي» ينشد لقب «بري دو جوكي كلوب» الفرنسي اليوم

يتطلع المهر «كوموريبي»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، إلى تقديم أداء قوي آخر في السباقات الكلاسيكية الفرنسية، حين ينشد المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات لقب سباق «بري دو جوكي كلوب» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2000 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «شانتي» العريق.

ويطمح المهر المنحدر من نسل «بيناتوبو × شانتي»، لتحقيق الانتصار الرابع في مسيرته المقتصرة على سبع مشاركات، والأول له على صعيد سباقات «جروب1»، بعد محاولة أولى له مطلع الشهر الماضي على مضمار «لونغشام»، حل فيها بالمركز الثاني في سباق «الإمارات 2000 غينيز الفرنسي» خلف المهر «رايف» المتوج بشعار إسطبلات «أغا خان» بلقب السباق.

واستهل «كوموريبي» أبريل الماضي، بإشراف مدربه أندريه فابر، موسمه محققاً انتصاراً مستحقاً في سباق «بري دو فونتينبلو» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1600 متر عشبي، واستضافه مضمار «لونغشام».

كما يملك في رصيده بالموسم الماضي بعمر السنتين، انتصارين لافتين، جاءا على مضماري «دوفيل» و«كومبيين» الفرنسيين، قبل أن يختتم موسمه سبتمبر الماضي على مضمار «لونغشام» بحلوله وصيفاً في سباق «بري لا روشيت» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1400 متر عشبي.