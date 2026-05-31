8 عوامل صنعت إنجاز حتا.. التتويج بلقب «الأولى» والعودة لـ «المحترفين»

نجح فريق حتا في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم 2025-2026، محققاً هدفه المزدوج بالعودة إلى دوري المحترفين والفوز بدرع البطولة، بعد مشوار استثنائي اتسم بالاستقرار الفني والإداري والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات حتى الجولة الأخيرة، إذ انتزع الصدارة في التوقيت الحاسم من الموسم، بعدما حصد 16 نقطة من آخر ست مباريات.

وشهد موسم «الإعصار» العديد من العوامل التي أسهمت في تحقيق الإنجاز، بدءاً من التخطيط الإداري المبكر، مروراً بالعمل الفني المتميز للمدرب وليد عبيد، وصولاً إلى تألق اللاعبين واستمرار مستوياتهم المميزة، إلى جانب الأداء اللافت لحارس المرمى مرزوق البدواوي، والدعم الجماهيري المتواصل.

وتسلّط «الإمارات اليوم» الضوء على ثمانية عوامل مهّدت لعودة حتا إلى دوري المحترفين، وتتويجه بطلاً لدوري الدرجة الأولى:

جهود إدارية مؤثرة

أسهم مجلس إدارة النادي في توفير أجواء الاستقرار والدعم اللازمين للجهاز الفني واللاعبين طوال الموسم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الفريق وقدرته على التركيز في تحقيق أهدافه دون التأثر بالضغوط.

خبرة وليد عبيد

كان للمدرب وليد عبيد دور محوري في تحقيق الإنجاز، بفضل بصمته الفنية الواضحة، وقدرته على إدارة المباريات المهمة، إلى جانب خبرته الكبيرة في التعامل مع المراحل الحاسمة. ويعد هذا الصعود الرابع في مسيرته مع حتا، إذ قاد الفريق إلى الصعود ثلاث مرات مدرباً أول، ومرة واحدة مساعداً للمدرب.

قوة هجومية وصلابة دفاعية

تميز حتا بتوازن واضح بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، إذ نجح لاعبوه في تسجيل 57 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 25 هدفاً فقط، ليؤكد الفريق تفوقه في الجانبين الهجومي والدفاعي طوال الموسم.

ثقة لا تهتز

لعبت الثقة بالنفس دوراً مهماً في مسيرة الفريق نحو اللقب، حيث أظهر اللاعبون شخصية قوية وإصراراً كبيراً على مواصلة المنافسة حتى الجولة الأخيرة، ولم يتأثر الفريق بضغوط المباريات أو ازدحام المشاركات، رغم وصوله إلى نهائي كأس الاتحاد.

استثمار تعثر المنافسين

استفاد حتا من تعثر منافسه المباشر يونايتد في الأمتار الأخيرة من سباق المنافسة، وكذلك من تراجع نتائج العروبة ودبا الحصن والذيد، لينجح في استثمار الفرصة بأفضل صورة ممكنة، وينتزع الصدارة في التوقيت الحاسم من الموسم، بعدما حصد 16 نقطة من آخر ست مباريات.

لاعبون صنعوا الفارق

شهد الموسم تألق عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين والمحترفين الذين قدموا الإضافة الفنية المطلوبة، وفي مقدمتهم الثلاثي المغربي أنس الطويل وأيمن رشوق وأنيس كريمي، إلى جانب البرازيلي صامويل روزا الذي يعد أحد أبرز نجوم الفريق بفضل أهدافه الحاسمة، فضلاً عن مساهمات البرازيليين كاسترو ولوكاس، والمقدوني شيفيت.

مرزوق البدواوي.. حارس الإنجاز

قدم حارس المرمى مرزوق البدواوي موسماً استثنائياً، بعدما شارك في 22 مباراة، وظهر بمستويات مميزة في أصعب المواجهات، كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في تسع مباريات، مؤكداً قيمته الفنية الكبيرة، ودوره القيادي داخل الملعب.

جمهور على الموعد

شكل جمهور حتا أحد أهم عناصر النجاح خلال الموسم، إذ واصل دعمه ومساندته للفريق في مختلف المباريات، ليتكامل دوره مع العمل الإداري والفني وجهود اللاعبين، ويسهم في تتويج «الإعصار الحتاوي» بطلاً لدوري الدرجة الأولى، وعودته المستحقة إلى دوري المحترفين.