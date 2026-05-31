محمد قاسم: صعود يونايتد إلى «المحترفين» ثمرة مشروع بدأ في 2023

أكد مشرف الفريق الأول بنادي يونايتد، اللاعب الدولي السابق محمد قاسم، أن نجاح الفريق في التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل لم يكن وليد المصادفة، بل جاء ثمرة عمل استراتيجي متكامل، قاده رئيس النادي إيلي سابيانو منذ عام 2023، مشيراً إلى أن هدف الصعود كان حاضراً منذ اليوم الأول للمشروع.

وقال محمد قاسم لـ«الإمارات اليوم» إن التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين يمثل إنجازاً استثنائياً للفريق خلال مشاركاته في المسابقات الإماراتية، معرباً عن سعادته الكبيرة بما حققه الفريق، ومؤكداً أن يونايتد يمتلك مقومات تؤهله لمستقبل مميز خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «التخطيط الاستراتيجي والعمل الفني والإداري المميز، وجهود اللاعبين، وروح التكاتف والانضباط، كانت من أبرز عوامل النجاح. جميع عناصر التفوق كانت ولاتزال متوافرة في صفوف الفريق، لذلك نشعر بسعادة كبيرة بتحقيق هدف التأهل، حتى وإن لم نتمكن من الفوز بدرع الدوري ونيل الميداليات الذهبية».

وتحدث قاسم عن تراجع نتائج الفريق في الأمتار الأخيرة من المنافسة، قائلاً: «الفريق تأثر في نهاية الموسم بعد مشوار طويل وصعب وقوي، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم. كانت هناك أسباب غير مباشرة أثرت في الأداء، من بينها نشوة الصعود بعد ضمان التأهل، إلى جانب تراجع التركيز في الجولات الثلاث الأخيرة، وشدة المنافسة».

وجدد تأكيده أن عدم التتويج بدرع الدوري لا يقلل من قيمة الإنجاز الذي تحقق، موضحاً: «على الرغم من شعورنا بالحزن لعدم الفوز باللقب، فإن التأهل إلى دوري المحترفين يبقى الهدف الأهم بالنسبة لأسرة النادي».

وكان يونايتد قد حصد نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات خاضها في دوري الدرجة الأولى، بعدما تعادل مع العروبة (0-0)، والاتفاق (1-1)، قبل أن يخسر أمام الحمرية (0-2)، وهي النتائج التي أسهمت في تقليص الفارق مع حتا الذي نجح في حسم اللقب.

وعن أصعب الفترات التي مر بها الفريق خلال الموسم، قال: «كان موسماً صعباً للغاية، وعشنا الكثير من التوتر والضغوط، خصوصاً أن المنافسة على بطاقات الصعود استمرت حتى الجولة الأخيرة، وكانت الفوارق بين الفرق المتنافسة ضئيلة جداً».

وفيما يتعلق بالاستعداد للموسم المقبل، أكد أن إدارة النادي بدأت بالفعل التفكير في متطلبات المرحلة الجديدة، مشيراً إلى أن العمل سيكون كبيراً لمواكبة قوة دوري المحترفين. وعن قرار قائد الفريق طارق أحمد اعتزال كرة القدم، أوضح قاسم أن القرار شخصي، ويحظى بالاحترام الكامل من الجميع، مضيفاً: «طارق أحمد صاحب تاريخ كبير، ومسيرة مميزة تشهد له بالعطاء والإنجازات، وقراره يبقى قراراً شخصياً نقدره ونحترمه، والباب سيبقى مفتوحاً أمامه في يونايتد».