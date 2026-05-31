7 ملايين دولار شرط الوصل لبيع أدريلسون إلى ساو باولو

أكدت صحيفة برازيلية أن مفاوضات ساو باولو مع الوصل لضم اللاعب أدريلسون دا سيلفا في طريقها للتعثر، بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه «الإمبراطور» لبيع اللاعب البرازيلي.

وذكرت صحيفة «غلوبو» أن إدارة الوصل أبدت استعدادها لبيع المدافع الدولي السابق، ولكن بشرط الحصول على سبعة ملايين دولار.

وأضافت: «أبدى نادي ساو باولو اهتماماً بضم المدافع أدريلسون لاعب الوصل الحالي ولاعب بوتافوغو السابق، حيث قام النادي بمتابعة وضع اللاعب بشكل رسمي لمعرفة إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في وقت يسعى فيه لتدعيم خط الدفاع بعد سلسلة من الأزمات الدفاعية التي ضربت الفريق في الفترة الماضية».

وتابعت: «بحسب المعلومات المتداولة، فإن ساو باولو كان يخطط في البداية لتقديم عرض على سبيل الإعارة من أجل تخفيف الأعباء المالية، إلا أن نادي الوصل رفض هذا الخيار بشكل قاطع، مفضلاً البيع النهائي فقط».

وأردفت: «حدد النادي الإماراتي قيمة اللاعب بنحو سبعة ملايين دولار، ما يعادل تقريباً 35 مليون ريال برازيلي، وهو رقم يعتبره ساو باولو مرتفعاً في ظل وضعه المالي الحالي، ما يجعل المفاوضات معقدة في هذه المرحلة».

وواصلت: «رغم ذلك، لايزال أدريلسون يحظى بتقييم إيجابي في سوق الانتقالات، نظراً لما قدمه من مستويات قوية خلال فترته مع بوتافوغو، خصوصاً من حيث الصلابة الدفاعية والقدرة على قراءة اللعب».

وأشارت إلى أن مدافع الوصل يحظى بمراقبة عدد من الأندية الأخرى، من بينها فلومينينسي ودينامو موسكو، ما يزيد من صعوبة مهمة ساو باولو في حسم الصفقة.

وقالت: «يعاني النادي البرازيلي حالياً أزمة دفاعية واضحة بعد إصابة سابينو وابتعاد ماثيوس دوريا ورحيل أر بوليدا وإعارة فيراريزي، ما قلّص الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني بشكل كبير، بينما يعتمد الفريق حالياً على آلان فرانكو ولويس أوزوريو مع انتظار عودة رافائيل تولوي بشكل تدريجي، في وقت تسارع فيه الإدارة جهودها للبحث عن بدائل في سوق الانتقالات».

واختتمت: «رغم الاهتمام بأدريلسون، إلا أن إدارة ساو باولو تعتبر الصفقة صعبة في الوقت الحالي بسبب المطالب المالية المرتفعة من جانب الوصل، ما يدفع النادي إلى دراسة خيارات أخرى أقل كلفة لتعزيز الدفاع قبل المرحلة المقبلة من الموسم».

. الوصل يرفض إعارة أدريلسون.. ويشترط البيع النهائي.