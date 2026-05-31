عمر آل علي: كل سبل النجاح توافرت لطاقم التحكيم الإماراتي المشارك في المونديال

يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عبر مطار دبي الدولي، طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، إلى جانب الحكم المساعد الدولي محمد أحمد يوسف، والحكم المساعد الدولي محمد عبيد الذي تم اختياره حكماً لتقنية الفيديو، وذلك للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأكد عمر آل علي جاهزية الطاقم الإماراتي للظهور المشرف وتمثيل التحكيم الإماراتي في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن كل سبل النجاح توافرت لهم من خلال الإعداد الجيد.

وقال آل علي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن فترة الإعداد الماضية كانت ممتازة، بتعاون وإشراف من الاتحادين الإماراتي والدولي لكرة القدم، موضحاً أنها تضمنت تدريبات فنية وبدنية واختبارات طبية مكثفة.

ووجّه الشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وإلى النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله ناصر الجنيبي، والأمين العام محمد هزام الظاهري، إضافة إلى لجنة الحكام واللجنة الإعلامية والطبية، وجميع العاملين في الاتحاد، تقديراً للدعم الكبير الذي حظي به الطاقم استعداداً للمشاركة في كأس العالم.

كما وجّه الشكر إلى جهة عمله وجميع المسؤولين فيها على دعمهم وتوفير كل سبل النجاح له.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن طاقم التحكيم الإماراتي سيلتحق فور وصوله إلى الولايات المتحدة ببرنامج إعداد خاص يمتد لمدة 10 أيام، مخصص للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة.

وحظي الطاقم التحكيمي الإماراتي المختار للمشاركة في كأس العالم بدعم واهتمام كبيرين من اتحاد الكرة، بهدف الظهور المشرف، وتمثيل التحكيم الإماراتي في هذا الحدث العالمي.

ويعد الظهور المرتقب للتحكيم الإماراتي في كأس العال، الثامن في تاريخ مشاركات التحكيم الإماراتي في المونديال.