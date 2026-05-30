«فيكتوري تيم» أول المنطلقين في «جائزة سردينيا الكبرى»

تصدر شون تورينتي سائق فريق فيكتوري، التصفيات التأهيلية الرسمية، التي أقيمت مساء اليوم السبت في مدينة كالياري الإيطالية، ليتصدر قائمة المنطلقين في السباق الرئيس يوم غد الأحد لجائزة سردينيا الكبرى، أولى محطات موسم 2026 لبطولة للفورمولا 1 للزوارق السريعة.

وواصل تورينتي، تألقه ليقود «فيكتوري تيم» الذي يشارك برعاية نونسيير للساعات شريك التوقيت الرسمي للفريق، للتواجد كأول المنطلقين في السباق الرئيس على متن «زورق فيكتوري 1»، وذلك بعدما حقق أفضل زمن لفة في التصفيات التأهيلية الرسمية، بواقع 42.533 ثانية، فيما جاء زميله أليك ويكستروم على متن «زورق فيكتوري 3» في المركز التاسع بزمن 44.191 ثانية.

واحتل المركز الثاني رستي وايت من فريق الشارقة بزمن 42.727 ثانية، وبالمركز الثالث ستيفان أراند من فريق الشارقة بزمن 46.464 ثانية، وبالمركز الرابع ستيفان أراند بزمن 42.807 ثانية.

وفي أبرز نتائج الفرق الإماراتية، جاء جرانت تراسك من فريق الشارقة بالمركز السادس بزمن 43.297 ثانية، ويوناس أندرسون من فريق أبوظبي بالمركز العاشر بزمن 44.257 ثانية، وإريك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز الرابع عشر بزمن 46.645 ثانية، وراشد القمزي من فريق أبوظبي بالمركز الخامس عشر بزمن 46.980 ثانية.

وعلى صعيد سباقات السرعة (السبرينت)، أكمل تورينتي ثنائية التفوق، بفوزه سباق السرعة (السبرينت) الأول، ويكسب أول 10 نقاط في رصيده هذا الموسم.

وتفوق تورينتي في ختام 17 لفة، على بيتر مورين مورين سائق فريق الصين الذي جاء ثانياً، وبارتيك مارتشليك سائق فريق سترومي ريسنج الثالث.

وأشاد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس بعثة «فيكتوري تيم»، بالأداء القوي الذي قدمه شون تورينتي في افتتاح منافسات الموسم الجديد، مؤكداً أن تحقيق المركز الأول في التصفيات الرسمية والفوز بسباق السرعة يعكس الجاهزية الكبيرة للفريق والعمل الاحترافي الذي سبق انطلاق البطولة.

وقال حارب: «نحن سعداء بهذه البداية المثالية في أولى جولات الموسم، والتي تؤكد مكانة فيكتوري تيم كأحد أبرز الفرق المنافسة على الألقاب العالمية، لقد قدم تورينتي أداءً استثنائياً واستحق الصدارة عن جدارة، كما نتطلع إلى ظهور أقوى من جميع أفراد الفريق في السباق الرئيس يوم غد».