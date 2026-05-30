حتا يخطف درع «الأولى» من يدي بيرلو.. ويصعد إلى «المحترفين»

توّج فريق حتا بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، ليحسم بطاقة الصعود الثانية إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق مجد بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد بنادي العين، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة ويتصدر جدول الترتيب، فيما هبط فريق مجد إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

وسجل أهداف حتا كل من البرازيلي جويلهيرم كاسترو في الدقيقة 42، وصامويل روزا (46)، قبل أن يضيف المقدوني شيفيت شفيتي الهدف الثالث (72)، بينما سجل لمجد عبدالله الحمادي (80).

ويُعد الصعود الرابع لفريق حتا إلى دوري المحترفين بعد مواسم 2016-2017، و2019-2020، و2023-2024، وذلك بقيادة المدرب المواطن وليد عبيد.

واستفاد حتا من خسارة فريق يونايتد (الذي كان قد حسم بطاقة الصعود الأولى) أمام مضيفه الحمرية بنتيجة (2-0)، ليتجمد رصيد يونايتد عند 58 نقطة في الوصافة، فيما رفع الحمرية رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع.

وظهر مدرب يونايتد وأسطورة كرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو حزيناً عقب خسارة اللقب، بعد أن كان قريباً من التتويج باللقب، إذ غادر أرضية الملعب سريعاً، معبّراً عن إحباطه، رغم الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق، وقاده من خلاله إلى الصعود لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي.

من جهته، كشف لاعب يونايتد طارق أحمد عن اقترابه من إعلان اعتزاله كرة القدم، مؤكداً أنه سيحسم قراره خلال الفترة المقبلة.

وفي بقية نتائج الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى، فاز الجزيرة الحمراء على الفجيرة (3-1)، وتغلب الاتفاق على غلف يونايتد (2-1)، ليضمن الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 24 نقطة.

كما فاز الإمارات على الذيد (2-1)، ودبا الحصن على سيتي (2-0)، والعروبة على مصفوت (2-1).

