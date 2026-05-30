إيطالي يغيّر جنسيته الرياضية لخوض المونديال

سيغّير الإيطالي الدولي تحت 21 عاماً، كريستيان فولباتو، ولاءه إلى أستراليا في محاولة أخيرة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في كأس العالم التي ستنطلق بعد أسبوعين، وفق ما أعلن، أمس، منتخب «سوكيروس».

وُلد المهاجم البالغ 22 عاماً ونشأ في سيدني، ودافع سابقاً عن ألوان نادي روما ويلعب حالياً في صفوف ساسوولو في الدوري الإيطالي.

ومثّل فولباتو منتخب إيطاليا في مختلف الفئات العمرية، ورفض فرصة تمثيل أستراليا في مونديال 2022.

ولم يسبق لفولباتو اللعب مع المنتخب الإيطالي الأول الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، وبالتالي يمكنه الانتقال إلى أستراليا.