البرازيلي ويليان مرشح للعب في دوري المحترفين الموسم المقبل

دخل لاعب تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين السابق، ولاعب غريميو البرازيلي الحالي، ويليان، دائرة اهتمامات أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع «غريميو» البرازيلي إن صانع الألعاب البالغ من العمر 37 عاماً بات مرشحاً بقوة لمغادرة فريقه الحالي، بعد تلقيه اتصالات واستفسارات من أحد الأندية الإماراتية الراغبة في تدعيم صفوفها بخبراته العالمية الموسم المقبل، دون أن يذكر اسم النادي.

وأشار الموقع إلى أن إدارة نادي غريميو البرازيلي لا تمانع فكرة التخلي عن خدمات اللاعب وتسهيل رحيله، وذلك في إطار خطة النادي لتخفيض فاتورة الأجور والرواتب.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع مشاركات ويليان أساسياً، واعتماد الجهاز الفني عليه بديلاً في المباريات الأخيرة، ما يعزز رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

يُذكر أن ويليان، الذي يمتد عقده مع غريميو حتى نهاية العام الجاري، يملك مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، كما يحظى باهتمام موازٍ من أندية في الدوري الأميركي لكرة القدم، مثل دالاس وسان دييغو.