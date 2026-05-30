«كأس السلة» حائرة بين شباب الأهلي والنصر

ينشد فريقا شباب الأهلي والنصر لقب مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، مسك ختام مسابقات كرة السلة، حين يجدد الفريقان، اليوم، حوارهما في النهائي الرابع على التوالي، خلال الموسم الحالي، في المباراة التي تجمعهما عند الخامسة مساءً على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بمنطقة الممزر في دبي.

ويطمح شباب الأهلي، على أرض صالة ناديه، إلى حصد لقبه الثالث في الموسم الحالي، بعد تتويجه بلقبي «كأس الاتحاد» و«الدوري العام»، فيما يرغب النصر في إحراز لقبه الثاني، بعد تتويجه نهاية الشهر الماضي بلقب «كأس الإمارات».

ونجح الفريقان في بلوغ المباراة النهائية، بعد تخطيهما، أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز صعب لشباب الأهلي على ضيفه البطائح بفارق أربع نقاط بنتيجة (112-108)، فيما عاد النصر بانتصار مستحق من صالة مضيفه الشارقة بنتيجة (90-83).

ويعوّل شباب الأهلي في النهائي على كوكبة من نجومه الدوليين، يتقدمهم عمر العامري، صاحب الأرقام القياسية الموسم الحالي على صعيد الرميات الثلاثية، إلى جانب صانع الألعاب الأميركي المحترف ديشوندري واشنطن، الذي لعب دوراً مهماً في تخطي عقبة نصف النهائي بتسجيله 40 نقطة في سلة البطائح.

بدوره، يواصل النصر اعتماده على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الشباب الذين فرضوا حضورهم بقوة هذا الموسم في صفوف المنتخب الوطني الأول، ومنهم صالح سلطان، ومامادو إنداي، وعبدالله حسن، وحمد البلوشي، وحسن الشيبة، وحمد عاشور، إلى جانب الثنائي الأميركي المحترف جيه جونز ومارفيل هاريس، اللذين نجح كل منهما في تسجيل 27 و20 نقطة على التوالي في انتصار «العميد» على الشارقة في المربع الذهبي.

