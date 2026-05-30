راشد الشامسي لأصحاب الهمم: لا تتأخروا في الانتساب إلى الأندية

أنهى راشد حميد الشامسي موسمه الأول في رياضة «سلة الكراسي المتحركة» باعتلاء منصة التتويج، بعد أن نجح أخيراً مع نادي الثقة للمعاقين في حصد الميدالية الذهبية، ورفع درع بطولة الدوري لأصحاب الهمم.

ويعود ارتباط الشامسي برياضة أصحاب الهمم إلى سن متأخرة نسبياً، بعد انتسابه قبل ثلاثة أعوام إلى ناديه الحالي «الثقة للمعاقين»، ممارساً لألعاب القوى، قبل أن يتحول مع بداية الموسم الحالي إلى «سلة الكراسي المتحركة»، التي حقق عبرها أولى ميدالياته الذهبية، مطالباً أصحاب الهمم بعدم التأخر في الانتساب للأندية وممارسة ألعابهم المفضلة.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «كان لتشجيع والدي الدور الأكبر في انتسابي إلى نادي الثقة للمعاقين، وكانت بدايتي مع ألعاب القوى التي مارستها لمدة عامين، قبل أن يدفعني الفضول إلى تجربة سلة الكراسي المتحركة، وسرعان ما اندمجت مع فريق النادي في موسم نجحنا خلاله في اعتلاء منصات التتويج، وحصد الذهب ودرع الدوري».

وأضاف: «تشجيع زملائي، خصوصاً قائد المنتخب الوطني وكابتن فريق الثقة طارق الياسي، صاحب المسيرة الممتدة لأكثر من 30 عاماً، على الاندماج سريعاً في سلة الكراسي المتحركة لتصبح رياضتي المفضلة، كما أن تصنيف إعاقتي (شلل الأطفال) ضمن الفئة الأولى وضعني في المركز ذاته مع زميلي ولاعب المنتخب ثاني الشحي، الذي ساعدني بدوره على فهم الخطط التكتيكية والتعامل معها داخل الملعب».

وتابع: «خضنا موسماً صعباً، وكانت المنافسة قوية حتى الجولات الختامية، قبل أن ننجح بفضل الإرادة والإصرار والالتزام بالتدريبات، إلى جانب دعم وتشجيع إدارة النادي، في تحقيق حلم طال انتظاره لفريق نادي الثقة للمعاقين بالتتويج بلقب الدوري ورفع الدرع».

وأشار الشامسي، الذي يعمل موظفاً في بلدية الحمرية بقسم العلاقات العامة، إلى طموحاته المستقبلية في رياضة أصحاب الهمم، قائلاً: «أطمح إلى ارتداء قميص المنتخب الوطني، والمشاركة مع (الأبيض) في البطولات العالمية، كما أن تشجيع زميلي ثاني الشحي قد يقودني أيضاً إلى خوض منافسات تنس الطاولة، خصوصاً أن الشحي يعد من نجوم المنتخب في كلتا الرياضتين».

ووجّه الشامسي في ختام حديثه رسالة إلى أقرانه من أصحاب الهمم، قال فيها: «أدعو أصحاب الهمم إلى عدم التأخر، كما حدث معي، في الانتساب إلى الأندية وممارسة الرياضة، لما تحققه من أحلام كبيرة، أبرزها تمثيل المنتخب الوطني، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية. فقد حبانا الله في الإمارات دعم واهتمام القيادة الرشيدة، ما جعل الدولة من بين الدول الرائدة عالمياً في دعم وتمكين أصحاب الهمم».

طارق الياسي ساعدني على الاندماج سريعاً في سلة الكراسي المتحركة لتصبح رياضتي المفضلة.