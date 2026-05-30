روشا: البرازيل والبرتغال في نهائي كأس العالم

أكد لاعب الجزيرة، البرازيلي ويليان روشا، أنه يرشح منتخبي البرازيل والبرتغال للتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 المقرر في أميركا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، مشيراً إلى أنه يشجع المنتخبين، كونه لعب سابقاً في الدوري البرتغالي.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم»، إن النسخة المقبلة من كأس العالم ستشهد منافسة قوية، في ظل وجود عدد كبير من المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وتابع: «أعتقد أن إقامة البطولة للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً ستجعلها أكثر تنافسية وإثارة للجماهير، حيث سنشاهد منتخبات وطنية من قارات مختلفة، بثقافات متنوعة وطرق مختلفة لفهم اللعبة، كما سنشاهد لاعبين قد لا نعرفهم جيداً، لكنهم قادرون على التألق على المسرح الأكبر. بالنسبة لي، تمتلك هذه الفكرة كل المقومات لتصبح نسخة ممتازة من كأس العالم».

وعن توقعاته للمنتخبات المرشحة للتأهل إلى النهائي، قال: «أشجع البرازيل والبرتغال. فـ(السيليساو) أمر بديهي بالنسبة لي، كوني برازيلياً، أما البرتغال فلأنها بلد لعبت فيه وبنيت فيه صداقات رائعة. أتمنى أن يتمكن المنتخبان من تقديم بطولة كأس عالم مميزة».

وأضاف: «التوقعات دائماً ما تكون مرتفعة جداً، إذ تمتلك البرازيل منتخباً قوياً للغاية، ومدرباً ذا خبرة كبيرة سبق له الفوز بالعديد من الألقاب. كما أؤمن بوجود منتخبات وطنية أخرى قوية بالقدر نفسه، وبغض النظر عما إذا كانت البرازيل تمر بفترة أفضل أو أسوأ حالياً، فإنها ستظل دائماً أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز».

وعن انضمام النجم نيمار دا سيلفا إلى قائمة البرازيل، قال: «إنه لاعب يتمتع بهالة خاصة جداً، ويمتلك خبرة كبيرة، ولديه دور قيادي داخل المنتخب. وهو يعلم أن أمامه فرصة استثنائية للفوز باللقب الذي طالما حلم به منذ سنوات طويلة، لذلك سيكون بالتأكيد إضافة هائلة ومثيرة للتشكيلة، وسيساعد الفريق في الأوقات الصعبة، وسيقدم بكل تأكيد مستويات قوية».

أما بشأن خسارة الجزيرة أمام العين بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس رئيس الدولة، فقال: «لقد كانت نتيجة ثقيلة وصعبة علينا. كنا نعرف جيداً جودة وقوة الخصم الذي سنواجهه، لكننا كنا نعلم أيضاً أن بإمكاننا مجابهتهم والوقوف في وجههم. لم تسر الأمور بالطريقة التي أردناها، والآن يتعين علينا تحليل الأخطاء ومعرفة ما حدث، ثم الحصول على قسط من الراحة والعودة بصورة أقوى».

وأردف: «بكل تأكيد، كنا نطمح إلى تقديم موسم أفضل، لكن الفريق تطور وتحسن أداؤه مع مرور الوقت. ومع نهاية الموسم، كنا قد اقتربنا بالفعل من مستوانا الحقيقي. نعلم جميعاً أن لدينا القدرة على تقديم المزيد والظهور بصورة أفضل في الموسم المقبل، وهذا ما يجب أن نبقى مستعدين ومركزين عليه. وأنا مؤمن بأن الموسم القادم سيكون أفضل بكثير، وهذا هو كل ما يجب أن نفكر فيه الآن. علينا تصحيح الأخطاء، والتعلم منها، والتحسن».

وتحدث عن موسمه الأول مع الجزيرة، قائلاً: «لقد تأقلمت سريعاً مع الدوري الجديد والواقع المختلف، وتمكنت من الانسجام مع قيم النادي وهويته بسرعة كبيرة. أنا حقاً أحب هذا البلد، وأقدّر كثيراً شغف الجماهير ومتطلباتها، كما أنني أجد نفسي متوافقاً مع مشروع النادي. ما أريده الآن هو الراحة، وقضاء بعض الوقت مع عائلتي، واستعادة طاقتي، حتى أعود بذهن متجدد وحماسة كبيرة لخوض موسم آخر من العمل الشاق».

ويليان روشا:

. البرازيل تمتلك منتخباً قوياً ومدرباً بخبرة كبيرة ونيمار يتمتع بهالة خاصة جداً.