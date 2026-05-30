إيان يوسف: رفضت عرض الدوري الهندي دون تردد.. لن أغادر دبي

كشف لاعب فريق يونايتد، الهندي إيان يوسف، عن تلقيه عرضاً للعب في صفوف كيرلا بلاسترز بالدوري الهندي للمحترفين لكرة القدم، لكنه رفض العرض دون تردد، لرغبته في الاستمرار بملاعب الإمارات، وتحديداً في دبي، مؤكداً أن حلمه الأكبر يتمثل في العودة مستقبلاً إلى صفوف شباب الأهلي وتمثيل المنتخب الإماراتي.

وقال إيان يوسف، المولود في الإمارات والبالغ من العمر 21 عاماً، لـ«الإمارات اليوم»: «لن أغادر دبي، التي ترعرعت في أحيائها وأنديتها، وأرغب في استكمال تحقيق طموحاتي فيها، بعد أن لعبت لأندية النصر والوصل وشباب الأهلي وغلف يونايتد، وأنا اليوم مع يونايتد، لذلك أريد البقاء قريباً من الكرة الإماراتية».

وثمّن اللاعب الدعم والرعاية الكبيرين اللذين حظي بهما من جميع الأندية التي لعب لها، وصولاً إلى نادي يونايتد، مشيراً إلى أن ذلك عزّز سقف طموحه ليكون لاعباً قادراً على الانضمام إلى المنتخب الوطني الإماراتي مستقبلاً.

وأضاف: «حققت بطولة مع الوصل لفئة تحت 19 سنة في موسم 2021، كما فزت مع شباب الأهلي بلقب دوري الرديف عام 2023، إضافة إلى موسم استثنائي مع فريق يونايتد في بطولتي كأس رئيس الدولة والدوري».

وأوضح أن اللعب في صفوف يونايتد إف سي يمثل إنجازاً كبيراً بالنسبة له، خصوصاً في ظل وجود رئيس النادي الكابتن إيلي سابيانو، الذي وصفه بأنه يقدم دعماً كبيراً للاعبين الشباب ويمنحهم الثقة الكاملة لتطوير مستوياتهم الفنية، إلى جانب العمل بقيادة المدرب الإيطالي العالمي أندريا بيرلو، مؤكداً أن وجود مدرب بحجم بيرلو يمنحه دافعاً إضافياً للتطور والاستفادة من خبراته الكبيرة في كرة القدم العالمية.

وعن قدوته في كرة القدم الإماراتية، قال إن اللاعب الدولي السابق محمد قاسم يُعد مثله الأعلى محلياً، بينما يعتبر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قدوته على المستوى العالمي.

وتحدث إيان يوسف عن عدم معرفته برياضة الكريكيت، رغم أنها الرياضة الشعبية الأولى في الهند، مشيراً إلى أن تعلقه بكرة القدم جاء وفاءً لوالده، الذي كان يوصيه دائماً بالتمسك بها، إيماناً منه بأنها ستفتح له الطريق نحو الأندية الإماراتية، وربما المنتخب الوطني مستقبلاً.

وكشف اللاعب أنه لم يسجل أهدافاً خلال الموسم الحالي بسبب مشاركته في مركز الظهير الأيسر، لكنه نجح في صناعة هدفين مؤثرين، أحدهما خلال مواجهة فريق الإمارات.

وختم حديثه بالتأكيد على استمراره مع يونايتد إف سي، معرباً عن طموحه في تقديم أفضل المستويات الفنية والمساهمة في تحقيق إنجازات مميزة مع الفريق، إلى جانب حلمه بالعودة مجدداً إلى صفوف شباب الأهلي.

