البطائح وخورفكان.. قمة فاصلة على لقب «الصالات» اليوم

يخوض فريقا البطائح وخورفكان، عند الساعة الخامسة، مساء اليوم، المباراة النهائية الفاصلة لتحديد بطل دوري كرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، وذلك في ثالث مواجهات الدور النهائي لـ«البلاي أوف»، التي ستقام على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم، بنادي الوصل.

وتأتي المباراة بعد تعادل الفريقين في عدد مرات الفوز، إذ حسم خورفكان مباراة الذهاب لمصلحته بركلات الترجيح، قبل أن ينجح البطائح في العودة بقوة والفوز في لقاء الإياب بنتيجة 5-4، في مواجهة استمرت فيها الإثارة حتى الثواني الأخيرة.

وشهدت مباراتا الذهاب والإياب حضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار الفريقين، ما يرجح حضوراً أكبر في المواجهة النهائية، مساء اليوم، وهو ما يعكس المستوى الفني المتطور الذي وصلت إليه كرة قدم الصالات الإماراتية.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بشعار «الفوز فقط»، إذ إن أي انتصار سيمنح صاحبه لقب الدوري، في مباراة يتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، نظراً لقوة المنافسة والتقارب الفني الكبير بين الطرفين طوال الموسم الحالي.

يذكر أن الفريقين التقيا الموسم الحالي في ست مباريات جاءت نتائجها متقلبة ومملوءة بالإثارة، إذ خسر البطائح مباراة كأس السوبر بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 5-4، ثم خسر في الدور الثاني بنتيجة 2-3، قبل أن يعود ويحسم لقاء الدور الثالث لمصلحته بنتيجة 4-2، كما تقاسم الفريقان الفوز في سلسلة «البلاي أوف»، ما يعكس حجم التنافس الكبير بين الفريقين وصعوبة ترجيح كفة أي منهما قبل المواجهة الحاسمة، مساء اليوم.