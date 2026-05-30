«أوبشنز» يحمل آمال غودولفين في «كوينزلاند داربي»

يحمل المهر «أوبشنز» آمال فريق غودولفين في استكمال سيطرة «الشعار الأزرق» الملكي على سباقات «الديربي الكبرى» في أستراليا، حين ينشد المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات لقب سباق «كوينزلاند داربي» المخصص لخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1»، الذي يقام اليوم على مضمار «إيغل فارم» الأسترالي العريق.

ونجحت خيول الثلاث سنوات التابعة لـ«غودولفين»، على مدار الأشهر الستة الماضية، في حصد لقبي سباقي «فيكتوريا داربي» و«إيه تي سي أستراليان داربي»، عبر المهرين «أوزرفر» و«غرين سبيسز»، في محطتين بارزتين ضمن 11 انتصاراً حققتها جياد «الشعار الأزرق الملكي» في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» خلال موسم السباقات الأسترالي.

ومنح المدربان توني وكالفن ماكفوي المهر «أوبشنز» حملة سباقات خريفية متأخرة، جرى توقيتها ليبلغ ذروة جاهزيته لتحمل مسافة 2400 متر التي يمتد عليها سباق «كوينزلاند داربي». وخاض «أوبشنز» تسع مشاركات، حقق خلالها الفوز في ثلاث مناسبات على مسافات متفاوتة، استهلها في أغسطس الماضي بسباق للخيول المبتدئة لمسافة 1300 متر، قبل أن يحقق بعد أقل من شهر انتصاره الثاني على مسافة 1600 متر، ثم أكمل انتصاره الثالث في سباق لفئة «القوائم» أقيم في أكتوبر الماضي لمسافة 1800 متر على مضمار «فلامنغتون».

كما سبق لـ«أوبشنز» خوض تجربة في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين حل في نوفمبر الماضي بالمركز العاشر في سباق «فيكتوريا داربي»، خلف زميله في الإسطبل «أوزرفر» الذي توج بلقب السباق المقام على أرضية جافة. إلا أن التوقعات بإقامة سباق «كوينزلاند داربي» على أرضية متأثرة بالأمطار تعزز من حظوظ «أوبشنز» في الفوز، كونه أحد الجياد القليلة المشاركة في السباق التي سبق لها الفوز على أرضية ثقيلة.