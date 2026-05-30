كسوة احتفالية خاصة لـ «طيران الإمارات» بعد تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي

كشفت «طيران الإمارات» عن كسوة احتفالية خاصة على إحدى طائراتها «إيرباص A380» تكريماً لنادي أرسنال، وذلك عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، في خطوة تعكس عمق الشراكة الممتدة بين الطرفين، والتزام الناقلة المستمر بربط الجماهير بأبرز اللحظات الرياضية العالمية.

وذكرت «طيران الإمارات» في بيان صحافي أمس: «أن الطائرة حملت تصميماً خاصاً تم تنفيذه بالكامل بواسطة فرق مركز طيران الإمارات الهندسي، يمتد من العلم الموجود على الذيل وحتى منتصف جسم الطائرة، ويضم صوراً لأربعة من نجوم الفريق الأول، وهم بوكايو ساكا، وديكلان رايس، ومارتن أوديغارد، وفيكتور غيوكيريس، كما يظهر شعار نادي أرسنال إلى جانب كلمة (Champions) باللون الذهبي، احتفاءً بالإنجاز الذي حققه الفريق خلال الموسم».

وأضاف البيان: «يشكّل عام 2026 محطة مهمة في مسيرة الشراكة بين (طيران الإمارات) ونادي أرسنال، مع مرور 20 عاماً على التعاون بين الجانبين. وتعد (طيران الإمارات) الناقل الجوي الرسمي للنادي، كما تحمل حقوق تسمية ملعبه في شمال لندن (استاد الإمارات). ويظهر شعار Fly Better على قمصان فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، في واحدة من أطول شراكات رعاية القمصان في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع: «من المقرر أن تنطلق طائرة أرسنال وطيران الإمارات (إيرباص A380) اليوم في رحلة احتفالية إلى مطار لندن هيثرو عبر الرحلة (ئي كيه 001)، حيث سيتمكن عشاق الطيران وكرة القدم من مشاهدة أحدث تصاميم طيران الإمارات، والذي يجسد التزامها الطويل بدعم الرياضة والنادي وجماهيره».