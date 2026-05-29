الوصل بطل كأس الشباب لكرة السلة

ظفر فريق الوصل بكأس الشباب لكرة السلة، عقب فوزه ضيفه الشارقة بفارق 10 نقاط وبنتيجة (63-53)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم، بنادي الوصل في دبي.

وتوج الفائزين، رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف الفردان، وأعضاء مجلس الإدارة في كل من نادي الوصل واتحاد السلة.

واحتاج شباب الوصل لضمان الفوز وحسم اللقب، إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع بواقع (18-12 و12-9 و16-12)، فيما ذهبت نتيجة الربع الثالث لصالح الشارقة بواقع (20-17) التي لم تكن كافية لـ "الملك" للعودة بنتيجة المباراة.