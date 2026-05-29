"فيكتوري" يتصدر التجارب الثانية في "جائزة سردينيا" لزوارق الفورمولا1

تصدر شون تورينتي سائق فريق فيكتوري، التجارب الحرة الثانية التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة كالياري الإيطالية، في منافسات جائزة سردينيا الكبرى، والتي تدشن انطلاقة موسم 2026 لبطولة للفورمولا 1 للزوارق السريعة، على أن تتواصل يوم غدٍ السبت بإقامة التصفيات التأهيلية الرسمية وسباقات السرعة "السبرينت"، على أن يقام يوم الأحد السباق الرئيسي.

وتألق تورينتي الذي يدخل الموسم في مهمة مزدوجة للدفاع عن لقب بطل العالم للسائقين، وقيادة فيكتوري تيم برعايةنونسيير للساعات شريك التوقيت الرسمي للفريق، للاحتفاظ بلقب بطولة العالم للفرق، ونجح على متن "زورق فيكتوري 1"، من تسجيل أفضل زمن لفة في التجارب الحرة الثانية، بواقع 45.217 ثانية، فيما جاء زميله أليك ويكستروم على متن "زورق فيكتوري 3" في المركز الخامس بفارق 1.55 ثانية.

واحتل المركز الثاني رستي وايت من فريق الشارقة بزمن 45.683 ثانية، وبالمركز الثالث ألبرتو كامباراتو من فريق كامباراتو ريسنج بزمن 46.464 ثانية، وبالمركز الرابع ستيفان أراند بزمن 46.736 ثانية.

وكان تورينتي استهل التجارب الحرة بشكل متدرج، حيث اكتفى في التجارب الحرة الأولى، من الحصول على المركز الخامس بزمن 51.330 ثانية، قبل أن يرفع الإيقاع في التجارب الحرة الثانية، ويعلن عن جاهزيته للمنافسة على التواجد على منصة التتويج.

ويشارك في جائزة سردينيا الكبرى 18 سائقاً يمثلون ثمانية فرق، منها 3 فرق إماراتية، وهي: فيكتوري، وأبوظبي والشارقة.

يذكر أن الموسم الحالي يشهد إقامة 7 سباقات رئيسية في 5 دول مختلفة، تمتد فعالياتها حتى ديسمبر المقبل.