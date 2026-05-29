حتا يعود إلى أضواء "المحترفين".. بطلاً لدوري الدرجة الأولى

فاز فريق حتا بلقب دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم، الذي اختتمت منافساته اليوم الجمعة، وعاد إلى مصاف أندية دوري المحترفين في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على فريق مجد (3-1) على استاد طحنون بن محمد بنادي العين، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة.

في المقابل، هبط فريق مجد إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

واستفاد حتا من خسارة فريق يونايتد أمام مضيفه الحمرية بنتيجة (0-2)، ليتجمد رصيد يونايتد عند 58 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع الحمرية رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع.

ويُعد صعود حتا إلى دوري المحترفين الرابع في مسيرته الكروية، بعد صعوده في مواسم 2016-2017، و2019-2020، و2023-2024، وذلك بقيادة المدرب المواطن وليد عبيد.