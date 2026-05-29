«أومبدسمان» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «بريغادير جيرارد ستيكس» البريطاني

توج الجواد «أومبدسمان» بشعار فريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، بطلاً في سباق «بريغادير جيرارد ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2000 متر، وجرى اليوم الخميس على مضمار «سانداون بارك» البريطاني العريق.

وأكد «أومبدسمان» من بوابة مضمار «سانداون بارك» جهوزيته في استهلال موسمه الأوروبي بالصورة المثلى، قبل التوجه الشهر المقبل إلى مهرجان «رويال آسكوت» الشهير، والذي توج فيه الموسم الماضي بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب1»، واتبعه بإضافة لقبٍ جديد على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزه في سباق «جودمونت إنترناشونال ستيكس» على مضمار يورك البريطاني، في موسمً انهاه «أومبدسمان» في المركز الثاني ضمن أعلى الخيل تصنيفاً في العالم.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة الجواد «أومبدسمان» للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته في المراحل الأخيرة، منتزعاً الصدارة وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن قدره دقيقتين وست ثواني و66 جزء من الثانية، بفارق «الرقبة» عن صاحب المركز الثاني الجواد «غيثين» بشعار فريق «وذنان للسباقات» بإشراف المدرب أوين بوروس وقيادة الفارس جيمس دويل، فيما ذهب المركز الثالث للجواد البريطاني «ألمريك» لمالكته «كيه راوزينغ» بإشراف المدرب اندرو بالدينيغ وقيادة الفارس أوشين مورفي.