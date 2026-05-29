«الإمارات للدرّاجات» يستعيد صدارة الترتيب العام في سباق «جيرو دي إيطاليا»

استعاد درّاج فريق الإمارات - إكس آر جي، الإكوادوري جوناتان نارفايز، صدارة تصنيف النقاط والترتيب العام في طواف جيرو دي إيطاليا، عقب ختام المرحلة الـ17 من السباق، أول من أمس، ليعود لارتداء القميص البنفسجي.

ونجح نارفايز في حصد النقاط الكاملة خلال سباق السرعة المتوسط، ليزيح الفرنسي بول مانييه درّاج فريق سودال كويك - ستيب، عن صدارة التصنيف، بعد أن عزّز فرصه في المنافسة على القميص البنفسجي بفضل ثلاثة انتصارات سابقة حققها في مراحل الطواف هذا العام.

وبعد تحقيق هدف القميص البنفسجي، واصل فريق الإمارات - إكس آر جي، سعيه لتحقيق الفوز الخامس له في مراحل السباق، إذ قدم أرييتا أداءً قوياً أنهاه بالمركز السادس، في المرحلة التي فاز بها الدنماركي مايكل فالغرين درّاج فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست.