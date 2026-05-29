«فيكتوري تيم» جاهز لضربة البداية في بطولة العالم لـ «الفورمولا 1»

يستعد فريق فيكتوري لضربة بداية موسم 2026 لبطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة، التي تنطلق بإقامة جائزة سردينيا الكبرى في مدينة كالياري الإيطالية، حيث يدخل الفريق الإماراتي المنافسات العالمية وهو حامل لقب الفرق والسائقين بعد موسم متميز في العام الماضي أثبت فيه حضوره القوي على الساحة الدولية.

وأكد مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، أن الفريق أكمل تحضيراته في مدينة كالياري الإيطالية، ترقباً لخوض غمار ثلاثة أيام من المنافسات القوية، والتي تنطلق بإقامة الأشواط الحرة اليوم، على أن تُقام، غداً، التصفيات التأهيلية وأشواط السرعة «السبرينت»، فيما يُقام، بعد غد، السباق الرئيس للجائزة الكبرى.

وأوضح السميطي أن المعنويات مرتفعة لمواصلة تكرار النجاحات، حيث اطمأن على السائقين شون تورينتي حامل لقب بطل العالم للسائقين، وأليك ويكستروم، وأحمد الفهيم، ويشارك في هذه الجائزة تورينتي وويكستروم، وذلك على متن زوارق فريق فيكتوري التي تم تجهيزها بإشراف الطاقم الفني الذي راعى أدق التفاصيل في تجهيزها وفق أعلى المعايير اللازمة للمنافسة على الساحة الدولية.

وكشف المنظمون أن 18 سائقاً يمثلون ثمانية فرق يستعدون لخوض منافسات الجولة الافتتاحية من موسم 2026 في كالياري، وذلك بعد موسم استثنائي العام الماضي امتدت فيه المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، وشهد فوز سائق مختلف بكل سباق من سباقات الموسم، لتبقى هوية البطل المتوقع في كالياري مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويأتي شون تورينتي بطل العالم الحالي، ضمن أبرز المرشحين للفوز، بعدما أعلن الأميركي أن هذا الموسم سيكون الأخير له قبل اعتزال الرياضة، ما يضع عليه ضغوطاً إضافية لتحقيق لقب عالمي خامس. وسيشارك إلى جانب أليك ويكستروم مع فريق فيكتوري، حيث يدخل ويكستروم أيضاً دائرة المنافسة بعد موسمه المميز العام الماضي، والذي شهد تحقيقه أول انتصار له في السباقات، ليسهم في تتويج فريق فيكتوري بلقب بطولة العالم للفرق.

وكان السويدي جوناس أندرسون قريباً للغاية من انتزاع اللقب العالمي الموسم الماضي، قبل أن يخسره في المراحل الأخيرة من السباق الختامي، ويعود هذا العام بدوافع أكبر وتحت راية جديدة، بعدما انتقل إلى فريق أبوظبي، حيث سيتسابق إلى جانب مواطنه السويدي إريك ستارك، ويكتمل تشكيل فريق أبوظبي الموسع هذا الموسم بانضمام راشد القمزي، الغائب عن الموسم الماضي، لكنه يُعد من الأسماء المعروفة في بطولة الفورمولا 1 للزوارق السريعة منذ ظهوره الأول عام 2017، وسيأمل في ترجمة نجاحاته وألقابه المتعددة في فئة الفورمولا 2 إلى نتائج قوية في أعلى مستويات الرياضة.

كما سيدفع فريق الشارقة بثلاثة زوارق في كالياري ضمن تشكيلته الموسعة للموسم الجديد. ونجح سائقا الفريق الموسم الماضي في تحقيق انتصارين في الجائزة الكبرى، بعدما فاز رستي وايت بالجولة الافتتاحية في إندونيسيا، فيما توّج ستيفان أراند بسباق جائزة الشارقة الكبرى في ختام الموسم. وبعد أن تذوقا طعم الانتصارات، يدخل الاثنان الموسم الجديد بعين على اللقب، في محاولة للإعلان عن بداية جيل جديد ينافس الأبطال المخضرمين على بطولة العالم، وينضم إليهما هذا الموسم غرانت تراسك، القادم من موسم قوي في 2025 حقق خلاله منصتي تتويج ورسّخ مكانته بين نخبة السائقين.