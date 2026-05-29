عمر الحمادي: العين أكثر من مجرد فريق يضم نجوماً

وصف المحاضر الدولي في كرة القدم باتحاد الكرة والمحلل الفني، عمر الحمادي، فريق العين بأنه أكثر من مجرد نادٍ يضم نجوماً ولاعبين مميزين، مؤكداً أن هناك ستة عوامل فنية أسهمت في تتويجه بلقبَي دوري المحترفين لموسم 2025-2026 من دون أي خسارة، برصيد 68 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، إضافة إلى فوزه بلقب كأس رئيس الدولة، بعد تغلبه على الجزيرة في المباراة النهائية.

وأوضح الحمادي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن أبرز أسباب التفوق تمثّل في الاستقرار على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، إلى جانب ثبات التشكيل الأساسي منذ بداية الموسم من دون تغييرات كبيرة من مباراة إلى أخرى، ما عزز الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

وأضاف أن وجود دكة بدلاء قوية كان عاملاً مهماً في الحفاظ على مستوى الفريق، إلى جانب الاعتماد على ثلاثي هجومي مميز، متمثل في لابا كودجو متصدر هدافي الدوري برصيد 25 هدفاً، وسفيان رحيمي، وكاكو، مشيراً إلى أن هذا الثلاثي منح الفريق حلولاً هجومية متعددة، وأسهم في تسجيل 62 هدفاً ليكون الأكثر تهديفاً في الدوري.

وأشاد الحمادي بعمل المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، مؤكداً أنه نجح في قيادة الفريق بصورة مميزة من خلال التنظيم الدفاعي والهجومي وإدارة المباريات، إضافة إلى استفادة النادي من أخطاء الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الخامس، عبر التحضير المبكر للموسم الحالي.

وأكد أن العين كان الفريق الأكثر توازناً واستقراراً طوال الموسم، والدليل تتويجه باللقب من دون أي خسارة، مشيراً إلى أن الاستقرار الفني كان عنصراً حاسماً في بناء هوية واضحة للفريق داخل الملعب.

ولفت إلى أن ثبات التشكيلة الأساسية أسهم في خلق انسجام كبير بين خطوط الفريق، إلى جانب جودة اللاعبين الأجانب الذين لعبوا دوراً حاسماً في صناعة الفارق، سواء عبر الأهداف أو صناعة اللعب.

كما شدد على أن اللاعب المحلي كان عنصر توازن مهماً، خصوصاً في الجوانب التكتيكية والالتزام الدفاعي والقدرة على اللعب تحت الضغط، ما أسهم في الحفاظ على نسق الفريق طوال الموسم، وأشار إلى أن من أبرز مكاسب العين هذا الموسم التحول الدفاعي المتطور، مقارنة بالموسم الماضي، إذ أصبح الفريق أكثر تنظيماً وانضباطاً، مع تقارب الخطوط، موضحاً أن استقبال 18 هدفاً فقط خلال 26 جولة يعكس حجم التحسن الدفاعي.

وأضاف أن العين نجح في تحقيق التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي، في وقت كانت بعض الفرق قوية هجومياً لكنها تعاني دفاعياً، أو العكس.

واختتم الحمادي تصريحاته بالتأكيد على أن العين لم يكن مجرد فريق يستحوذ على الكرة، بل كان الأكثر خطورة في التحولات السريعة بعد افتكاك الكرة، حيث حُسمت العديد من المباريات بفضل السرعة في نقل اللعب واستغلال المساحات، خصوصاً عبر رحيمي والأطراف.

6 أسباب وراء تفوّق العين

1- الاستقرار على مستوى الجهاز الفني واللاعبين.

2- ثبات التشكيل الأساسي منذ بداية الموسم.

3- وجود دكة بدلاء قوية.

4- الاعتماد على ثلاثي هجومي مميز، متمثل في لابا كودجو وسفيان رحيمي وكاكو.

5- المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، الذي نجح في قيادة الفريق بصورة مميزة.

6- استفادة النادي من أخطاء الموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز الخامس، عبر التحضير المبكر للموسم الحالي.