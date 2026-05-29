كأس آسيا للشباب.. «الأبيض» في مجموعة العراق وتايلاند وتركمانستان

أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة إلى كأس العالم للشباب 2027 في الصين، منتخب الإمارات في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات العراق وتايلاند وتركمانستان، وذلك خلال القرعة التي أُجريت، أمس، في ماليزيا.

وتُقام التصفيات، خلال الفترة من 25 أغسطس حتى السادس من سبتمبر المقبلين، بنظام التجمع، بمشاركة 32 منتخباً تم توزيعها على ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية من البطولة.

وتستضيف تايلاند مباريات المجموعة السادسة التي تضم المنتخب الإماراتي.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات جمهورية كوريا وقيرغيزستان (المضيفة) والفلبين ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من أوزبكستان (المضيفة) وسورية والهند وبنغلاديش، وجاء في المجموعة الثالثة: إيران وفيتنام (المضيفة) وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفلسطين.

وضمت المجموعة الرابعة، الأردن وطاجيكستان والبحرين (المضيفة) وأفغانستان، فيما ضمت المجموعة الخامسة: السعودية وقطر (المضيفة) وعُمان وهونغ كونغ الصين.

وفي المجموعة السادسة جاء كل من العراق وتايلاند (المضيفة) والإمارات وتركمانستان، فيما ضمت المجموعة السابعة: اليابان واليمن وكمبوديا (المضيفة) والكويت، وأخيراً يتواجد في المجموعة الثامنة كل من أستراليا وإندونيسيا وماليزيا (المضيفة) ولاوس.