7 مواجهات نارية تحسم بطل دوري الأولى.. وهوية الصاعدين والهابطين

تُختتم مساء اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباريات الجولة الأخيرة (30)، في مواجهات قوية ومرتقبة، تُقام جميعها في الساعة 6:15 مساءً، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه النتائج بعد موسم حافل بالإثارة والمفاجآت.

ويلتقي الحمرية مع يونايتد، والعروبة مع مصفوت، ومجد مع حتا، والاتفاق مع غلف يونايتد، والذيد مع الإمارات، والجزيرة الحمراء مع الفجيرة، فيما يواجه سيتي فريق دبا الحصن.

وتكتسب الجولة الأخيرة أهمية استثنائية، كونها ستحسم هوية بطل الدوري للموسم 2025-2026، إلى جانب تحديد صاحب البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري المحترفين برفقة يونايتد، فضلاً عن تحديد الفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، ما يجعل الوسط الرياضي على موعد مع جولة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

يونايتد في الصدارة

ويتصدر يونايتد جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، يليه حتا بـ56 نقطة، ثم العروبة بـ54 نقطة، ودبا الحصن بـ53 نقطة، والعربي بـ50 نقطة، والذيد بـ48 نقطة، فيما يمتلك الإمارات والفجيرة 39 نقطة لكل منهما، يليهما الحمرية بـ35 نقطة، وغلف يونايتد بـ25 نقطة، وسيتي بـ23 نقطة، بينما تتذيل فرق الاتفاق ومجد والجزيرة الحمراء ومصفوت الترتيب برصيد 21 نقطة لكل فريق.

مواجهة الحسم

وتتجه الأنظار إلى مواجهة حسم لقب بطل دوري الدرجة الأولى، إذ يحتاج يونايتد إلى الفوز على الحمرية بأي نتيجة من أجل التتويج رسمياً، وتبدو المباراة نظرياً في مصلحة المتصدر استناداً إلى فارق الإمكانات والمراكز، خصوصاً أن الحمرية ضمن البقاء في المركز التاسع، بغض النظر عن النتيجة.

مباراة مهمة

وفي المقابل، تكتسب مواجهة مجد وحتا، التي تُقام على الملعب الرئيس الثاني لاستاد طحنون بن محمد في نادي العين، أهمية كبيرة، إذ يحتاج حتا إلى الفوز لضمان الصعود إلى دوري المحترفين، بينما يتمسك مجد بفرصته الأخيرة للبقاء وتجنب الهبوط.

كما يطمح العروبة إلى الفوز على مصفوت مع انتظار نتيجة مباراة مجد وحتا، فيما يحتاج دبا الحصن إلى الفوز على سيتي، مع تعثر كل من حتا والعروبة، من أجل خطف بطاقة الصعود الثانية.

صراع البقاء

وفي صراع البقاء، تبدو مواجهتا الاتفاق مع غلف يونايتد، والجزيرة الحمراء مع الفجيرة، أقل تعقيداً نسبياً لابتعادها عن حسابات الصعود، فيما سيكون على فريقي مصفوت ومجد خوض مواجهتين مصيريتين، إذ لا بديل أمامهما عن الفوز من أجل الحفاظ على آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى.