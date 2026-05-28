فيرديناند: مكاسبي المادية الاستثمارية في دبي أفضل من مسيرتي مع كرة القدم

كشف نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، أنه بات يحقق دخلاً يفوق ما كان يتقاضاه خلال ذروة مسيرته الكروية مع النادي الإنجليزي، حيث كان راتبه الأسبوعي يصل إلى نحو 120 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد انتقاله إلى دبي وتوسيع نشاطه الاستثماري والإعلامي خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» تصريحات أدلى بها مانشستر يونايتد في أحد البرامج الحوارية أكد خلالها أن السنوات الأخيرة شهدت أعلى مستوى من دخله المالي، في ظل تحوله من لاعب كرة قدم سابق إلى شخصية بارزة في مجال الإعلام الرقمي وريادة الأعمال، مع امتلاكه محفظة متنوعة من المشاريع التجارية والاستثمارية.

ويُعد فيرديناند من أبرز المدافعين في تاريخ مانشستر يونايتد، حيث حقق مع الفريق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون، إلى جانب مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات جعلته أحد أهم لاعبي جيله في كرة القدم الأوروبية.

وأوضح النجم الإنجليزي أنه بعد اعتزاله، اتجه إلى العمل الإعلامي عبر التحليل التلفزيوني و«البودكاست» وصناعة المحتوى، قبل أن يطلق مشروعه الخاص الذي أصبح واحداً من أبرز البرامج الرياضية في بريطانيا، ويستضيف شخصيات بارزة من عالم كرة القدم والرياضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرديناند عزز دخله من خلال استثمارات متعددة في مجالات مختلفة، تشمل إدارة المواهب الرياضية والعقارات والشركات الناشئة، إلى جانب شراكاته التجارية في دبي، حيث يقيم حالياً ويستفيد من البيئة الاستثمارية هناك.