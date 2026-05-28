«غودولفين» ينافس على لقب «بريغادير جيرارد ستيكس» بـ 3 جياد

يدفع فريق غودولفين العالمي بثلاثة من خيرة جياده لمسافة 1800 متر عشبي، ممثلة في «أومبدسمان» و«آرابيان لايت» و«بدوين برنس»، للمنافسة على لقب سباق «بريغادير جيرارد ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثالثة (جروب 3)، والذي يُقام اليوم على مضمار «سانداون بارك» البريطاني العريق.

ويفتتح «أومبدسمان»، بإشراف جون وثيدي غوسدن، حملة سباقاته الأوروبية للموسم الحالي، في تكرار للنهج الذي اتبعه الجواد في 2025، حين حلّ وصيفاً على مضمار «سانداون بارك ستيكس» في سباق «بريغادير جيرارد ستيكس»، قبل أن يمضي لتحقيق انتصارين حاسمين في سباقات الفئة الأولى (جروب 1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزه في «برنس أوف ويلز ستيكس» ضمن مهرجان «رويال آسكوت»، ثم أتبعه بلقب «جودمونت إنترناشونال ستيكس» على مضمار يورك البريطاني، في موسم واصل خلاله التألق، ليختتمه «أومبدسمان» في المركز الثاني ضمن أعلى الخيل تصنيفاً في العالم، وأضاف «أومبدسمان»، المنحدر من نسل الفحل «نايت أوف ثندر»، في مارس الماضي، انتصاراً جديداً على صعيد سباقات (جروب 1) بفوزه في أمسية «كأس دبي العالمي» بلقب «دبي تيرف».

ويسرج المدرب شارلي آبلبي، في السباق ذاته، كلاً من «آرابيان لايت» و«بدوين برنس»، اللذين سبق أن تواجها معاً مطلع هذا العام في دبي، حين تغلّب «آرابيان لايت» بفارق نصف طول في سباق هانديكاب على مضمار ميدان.

وعلّق المدرب جون غوسدن على جاهزية «أومبدسمان» للسباق، قائلاً في تصريحات صحافية: «نتطلع لأن يسهم هذا السباق بصورة مماثلة للموسم الماضي في تجهيز (أومبدسمان) للوصول إلى المستوى الذي نريده قبل التوجه إلى مهرجان (رويال آسكوت)، خصوصاً أن الجواد تدرب في يناير وفبراير الماضيين للمشاركة في (دبي تيرف)، لذلك تعمّدنا تخفيف برنامجه بعد ذلك، نظراً لكون موسم السباقات البريطاني لهذا الصيف مزدحماً من حيث المشاركات، ولايزال في بدايته».

بدوره، قال المدرب شارلي آبلبي: «يستعد (آرابيان لايت) و(بدوين برنس) من بوابة هذا السباق للتوجه إلى (رويال آسكوت)، ومن الواضح أن مواجهة (أومبدسمان) ستكون صعبة، إذ يعود كلاهما من فترة توقف، مع وجود مجال للتحسن مع مواصلة البناء نحو سباقات مثل (ولفرتون ستيكس) و(ديوك أوف إدنبرة هانديكاب)».