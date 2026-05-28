نصف نهائي واعد بالإثارة في كأس السلة اليوم

يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، فريق شباب الأهلي وضيفه البطائح في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، ويتقابل في السابعة والنصف النصر مع مضيفه الشارقة، في مباراتين واعدتين بالندية والإثارة، ستحددان هوية طرفي المباراة النهائية المقررة السبت المقبل. وحجزت الفرق الأربعة مقاعدها في المربع الذهبي بعد نجاحها في تجاوز عقبة الدور ربع النهائي يومي الأحد والاثنين الماضيين، إذ فاز الشارقة على الوحدة (114-74)، وشباب الأهلي على الظفرة (132-96)، والنصر على الجزيرة (108-64)، والبطائح على الوصل (91-78)، وتتمسك الفرق الأربعة بحظوظها في بلوغ النهائي والمنافسة على آخر ألقاب موسم السلة، في ظل طموحات مشروعة لفريقي الشارقة والبطائح في تحقيق أول ألقابهما هذا الموسم، مقابل سعي شباب الأهلي لإضافة لقبه الثالث بعد تتويجه في مسابقتي «كأس الاتحاد» و«الدوري العام»، إلى جانب تطلعات النصر لحصد لقبه الثاني بعد تتويجه أواخر الشهر الماضي بلقب «كأس الإمارات».