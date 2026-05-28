تشيوفي: العين فاز بالدوري رغم أفضلية تشكيلة شباب الأهلي

أكد المدرب المساعد السابق للجزيرة والظفرة، الإيطالي غابرييل تشيوفي، أن العين حقق لقب دوري المحترفين لكرة القدم على الرغم من امتلاك شباب الأهلي التشكيلة الأفضل، على تعبيره.

وقال تشيوفي لـ«الإمارات اليوم» إنه رغم مغادرته دوري المحترفين في عام 2018، فإنه لايزال يتابع المباريات باستمرار.

وأوضح: «فريقان فقط تنافسا بجدية على لقب الدوري، هما العين وشباب الأهلي، وفي رأيي كان شباب الأهلي يمتلك التشكيلة الأفضل، خصوصاً في ما يتعلق باللاعبين المقيمين، ومع ذلك، عانى الفريق إصابات كثيرة جداً، ومن وجهة نظري، لم يكن أداء الفريق كما كان متوقعاً، وربما بعد الموسم الرائع 2024-2025، فقد بعض اللاعبين جزءاً من الحافز».

وأضاف: «العين حقق أقصى استفادة من أفضل ميزاته في التحولات الهجومية، خصوصاً من خلال الشقيقين سفيان وحسين رحيمي، وفي بعض الأحيان لابا كودجو».

وعن اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في الدوري، قال تشيوفي إنه معجب بعدد من الأسماء في مراكز مختلفة، سواء في الهجوم أو صناعة اللعب أو الوسط الدفاعي أو الدفاع، وقال: «يعجبني كثيراً سفيان رحيمي، لأنه لاعب خاص ومميز، وأيضاً مشاهدة فيدريكو كارتابيا ممتعة دائماً، كما يعجبني عصام فايز كثيراً، حيث جلب التوازن لنادي النصر خلال النصف الثاني من الموسم، وأعتقد كذلك أن رينان فيكتور، لاعب شباب الأهلي، لاعب مثير للاهتمام للغاية».

وتطرق مدرب أودينيزي وهيلاس فيرونا السابق إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وقال: «هناك فكرة رفع عدد المنتخبات إلى 64 منتخباً، وأعتقد أنها مثيرة للاهتمام من أجل تطوير البطولة الأكبر في كرة القدم العالمية».

وحول فرص المنتخبات العربية في كأس العالم المقبلة، وإمكانية تكرار إنجاز منتخب المغرب لكرة القدم في 2022، قال: «كل شيء ممكن في كرة القدم مع حجم الاستثمارات الحالية، لكنني أرشح منتخب مصر ليكون أحد المنتخبات القادرة على تحقيق مفاجأة».

وعن المنتخبات المرشحة للوصول إلى نصف النهائي، قال: «سأضع بالتأكيد فرنسا وإسبانيا، أما المقعدان الآخران فأؤمن بحظوظ الأرجنتين، فيما يبقى المقعد الأخير حائراً بين البرازيل وهولندا».

وفي ما يتعلق بغياب منتخب إيطاليا لكرة القدم عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وصف تشيوفي الوضع بأنه مرحلة استثنائية، مؤكداً ثقته في عودة الكرة الإيطالية إلى مكانتها الطبيعية، وقال: «أعتقد أن هذه لحظة تاريخية استثنائية تمر بها إيطاليا. وأنا مؤمن بشدة بأن كرة القدم الإيطالية ستعود إلى القمة مجدداً، إنها مسألة وقت فقط، ولانزال نمتلك العديد من أفضل المدربين الذين يمثلوننا في جميع أنحاء العالم ويحققون النجاحات. وقريباً، سنعود إلى إنتاج لاعبين متميزين كما فعلنا في التسعينات وفي عام 2006».

يُذكر أن غابرييل تشيوفي يمتلك مسيرة تدريبية شملت نادي الجزيرة، الذي تُوّج معه بكأس رئيس الدولة وتأهل إلى دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل، إلى جانب تجربة نادي الظفرة، وكانت آخر محطاته مع نادي أودينيزي الإيطالي، قبل أن يتوقف عن العمل في عام 2024 لأسباب عائلية، مع تأكيده استعداده للعودة إلى التدريب من جديد.

