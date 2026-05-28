المباركي: لا أستبعد فوز المغرب بكأس العالم.. والحظ عاند «الأبيض»

أكد لاعب منتخب المغرب السابق ونادي الوصل سابقاً، بوشعيب المباركي، أنه لا يستبعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يوينو إلى 19 يوليو المقبلين، مشيراً إلى أن هذا الطرح لا يمثل رأيه الشخصي فقط، بل يستند أيضاً إلى توقعات وآراء صادرة عن مؤسسات ووسائل إعلام عالمية، مؤكداً أن المنتخب المغربي شهد نقلة نوعية كبيرة، وأصبح أكثر قوة وانسجاماً منذ حصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وقال المباركي لـ«الإمارات اليوم»: «إن وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة عمل طويل المدى بدأ من الفئات السنية حتى وصل المنتخب إلى هذا المستوى المتطور»، مشيراً إلى أن بعض المنتخبات العالمية بدأت تستفيد من التجربة المغربية وتطبق النهج ذاته.

وأضاف: «عادةً ما تنحصر الترشيحات بين المنتخبات الكبرى، مثل البرازيل وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال، لكنني أرى بثقة كبيرة أن المنتخب المغربي مرشح قوي للفوز بكأس العالم، وهذا ليس رأياً شخصياً فقط، بل توجه عالمي تتحدث عنه الصحف والمؤسسات الرياضية الكبرى على أقل تقدير من خلال توقعها تكرار إنجاز المونديال الماضي».

وأوضح أن «المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله للفوز على أي منتخب في البطولة، ولا يخشى مواجهة أي منافس»، كما تحدث المباركي عن المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في كأس العالم، قائلاً: «أتمنى لها الظهور بصورة مشرفة، وأعتقد أنها ستقدم مستويات فنية قوية، ولن تشارك من أجل الوجود فقط، بل من أجل المنافسة والوصول إلى أدوار متقدمة».

سفيان رحيمي

وعن استدعاء لاعب العين الإماراتي، سفيان رحيمي، إلى تشكيلة المنتخب المغربي، قال المباركي: «شاهدنا جميعاً ما قدمه ويقدمه سفيان رحيمي مع نادي العين، إذ ساهم مؤخراً في تحقيق الثنائية المحلية، إلى جانب الإنجازات التي حققها منذ انضمامه إلى الفريق، وأصبح أحد أبرز ركائزه الأساسية، لذلك فإن وجوده في الخط الهجومي سيمنح المنتخب المغربي إضافة مهمة».

وأضاف: «أتابع الدوري الإماراتي بين الحين والآخر، وأشاهد لاعبي المغرب وهم يقدمون مستويات مميزة، وأعتقد أن المنافسة في الدوري قوية ومتطورة، كما أن الدوري الإماراتي أصبح من أقوى الدوريات العربية».

المنتخب الإماراتي

وقال المباركي إنه تابع منتخب الإمارات لكرة القدم في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم، وأُعجب بالأداء الذي قدمه، مؤكداً: «من دون مجاملة كان المنتخب الإماراتي قوياً، لكن الحظ لم يقف إلى جانبه، إذ إن تفاصيل صغيرة حرمته من التأهل إلى المونديال».

وأضاف: «المنتخب الإماراتي يحتاج إلى الاستقرار الفني، لأن التغيير المستمر للمدربين يصنع مشكلات عدة، فلكل مدرب فلسفته وأسلوبه المختلف، ما يربك اللاعبين ويعيد الفريق إلى نقطة البداية، ثم يحتاج بعد ذلك إلى وقت طويل لاستعادة الانسجام». وتابع: «تنتظر المنتخب الإماراتي مشاركة مهمة في كأس آسيا قبل تصفيات كأس العالم 2030، التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهي فرصة جيدة لبناء منتخب شاب، مع ضرورة إدراك أن النتائج لا تتحقق بسرعة، بل تحتاج إلى الوقت والصبر، ومن الصعب تكوين منتخب متكامل خلال عام واحد فقط، لذلك يجب التركيز على اللاعبين صغار السن، خصوصاً في ظل وجود مواهب واعدة في الدوري الإماراتي».

المدرب محمد وهبي

وتحدث المباركي عن الاستعانة بالمدرب محمد وهبي، ليقود المنتخب المغربي في المونديال خلفاً لوليد الركراكي، وقال: «لا يمكن إنكار الإنجاز الكبير الذي حققه الركراكي، لكن كرة القدم تفرض أحياناً الحاجة إلى التغيير».

وأضاف: «محمد وهبي حقق نجاحات مميزة مع المنتخبات السنية المغربية، كما أنه قريب من أجواء الكرة المغربية»، معتبراً أن «الاتحاد المغربي لكرة القدم اتخذ قراراً جيداً بدعم المدرب المواطن وتعزيز الاستمرارية»، متمنياً له مواصلة النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية.

توقعات مجموعة المغرب

وأكد المباركي أن أصعب مباراة للمنتخب المغربي ستكون أمام منتخب البرازيل، لما يملكه من عناصر مميزة ومدرب عالمي هو كارلو أنشيلوتي، قائلاً: «أرى أن المنتخب المغربي أصبح من المنتخبات القوية عالمياً، والجميع بات يحسب له ألف حساب، ولا أعتقد أن المنتخب البرازيلي سيشكل عقبة أمامه في طريقه نحو الأدوار المتقدمة».

وعن توقعاته لمباريات مجموعة المغرب، قال إنه يتوقع فوز المغرب أو تعادله مع البرازيل، إلى جانب تحقيقه الفوز على منتخبي هايتي وأسكتلندا، مؤكداً أن الفوارق الفنية تصب في مصلحة المنتخب المغربي.

. لا أعتقد أن المنتخب البرازيلي سيشكل عقبة في طريق «أسود الأطلس» نحو الأدوار المتقدمة.