الشارقة يشد الرحال إلى الكويت الأحد المقبل استعداداً لـ «اليد الآسيوية»

تشدّ بعثة فريق نادي الشارقة لكرة اليد الرحال إلى الكويت، الأحد المقبل، للدخول في معسكر خارجي أخير، استعداداً لخوض غمار البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، التي تستضيفها الكويت، خلال الفترة من السادس إلى 15 يونيو المقبل، وسط طموحات كبيرة بمواصلة حضور «الملك» القاري، والحفاظ على اللقب الذي توج به في 2024.

ويخوض الشارقة البطولة مدعوماً بصفقتين بارزتين من نادي الزمالك، بعدما عزز صفوفه بلاعبين من أصحاب الخبرة الدولية، في خطوة تعكس رغبة الإدارة الشرقاوية في الذهاب بعيداً في البطولة الآسيوية، إذ كان أحدث التعاقدات ضم الدولي المصري هشام صلاح، نجم فريق الزمالك، وزميله جمال صلاح لتعزيز صفوف فريق الرجال خلال المنافسات.

ومن المنتظر أن يخوض الشارقة مباراة ودية أمام فريق الكويت الكويتي خلال المعسكر، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية، خصوصاً أن الفريق يستعد لمواجهات قوية في الدور التمهيدي.

وأوقعت القرعة الشارقة في المجموعة الأولى إلى جانب الدحيل القطري لكرة اليد، وبرقان الكويتي، وفريق «سي إتش إيه» الصيني، في مجموعة تبدو متوازنة، لكنها لا تخلو من التحديات، في ظل تقارب المستويات والطموحات بين الفرق المشاركة.

ويفتتح «الملك» مشواره الآسيوي بمواجهة الدحيل القطري يوم السادس من يونيو، ثم يلتقي فريق «سي إتش إيه» الصيني في اليوم التالي، قبل أن يختتم منافسات الدور التمهيدي بمواجهة برقان الكويتي في التاسع منه.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، على أن تتأهل جميع الفرق إلى الدور ربع النهائي، وفق ترتيب الدور التمهيدي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني الأولى ثالث الثانية، وثالث الأولى وصيف الثانية، بينما يصطدم رابع الأولى بمتصدر الثانية، لتحديد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، ثم المباراة النهائية، في حين تخوض بقية الفرق مباريات ترتيب المراكز.

ويعوّل الشارقة على خبرته القارية الكبيرة واستقراره الفني، إلى جانب التدعيمات الجديدة، من أجل تقديم مشاركة قوية تعكس مكانة كرة اليد الإماراتية على الساحة الآسيوية، خصوصاً أن الفريق يدخل البطولة بطموحات تتجاوز مجرد المشاركة، بحثاً عن إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل.

