صحيفة رومانية: عرض بـ 5 ملايين دولار يقرّب كوزمين من الجزيرة

أبرزت صحيفة رومانية مفاوضات نادي الجزيرة مع المدرب، أولاريو كوزمين، لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نقلت، عن مصدر مقرب من المدرب الروماني، أنه قد يعود للتدريب في دوري المحترفين، في حال مغادرته منصبه الحالي مدرباً للمنتخب الوطني.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن الأنظار تتجه مجدداً إلى المدرب الروماني، كوزمين أولاريو، الذي يقترب من العودة إلى عالم تدريب الأندية في الدوري الإماراتي، لافتة إلى تلقيه عرضاً مغرياً من نادي الجزيرة للتعاقد خلال الفترة المقبلة، بعدما اقترب من مغادرة منتخب الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الجزيرة وضعت «القيصر» على رأس قائمة خياراتها الفنية، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع اسم صاحب خبرة طويلة في الدوري الإماراتي، خصوصاً أن المدرب الروماني سبق له قيادة أندية كبرى في الدولة وحقق معها نجاحات لافتة.

وأضافت: «المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يُتوقع أن يكون العرض المالي المطروح من بين الأعلى في المنطقة، فقد يحصل على راتب سنوي نحو خمسة ملايين دولار، ما يجعله من أعلى المدربين أجراً في الدوري».

وتابعت: «تشير المعلومات إلى أن أولاريو بات قريباً من خوض تجربة جديدة مع الأندية بعد عام واحد فقط من توليه مهمة تدريب المنتخب الإماراتي، وهي الفترة التي شهدت نتائج متباينة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن تتجه الأنظار إلى إمكانية عودته السريعة للعمل اليومي مع الأندية».

وواصلت: «يملك المدرب الروماني سجلاً تدريبياً قوياً في الإمارات، حيث قاد أندية مثل العين وشباب الأهلي والشارقة إلى التتويج بـ16 لقباً مختلفاً، ما عزز مكانته كأحد أنجح المدربين الأجانب في تاريخ كرة القدم الإماراتية».

وأكملت: «في حال إتمام الصفقة، ستكون عودة أولاريو إلى نادي الجزيرة بمثابة فصل جديد في مسيرته داخل المنطقة، خصوصاً أن النادي يطمح إلى استعادة مكانته التنافسية محلياً وقارياً عبر التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة طويلة في البطولات الإقليمية».

. 16 لقباً مختلفاً حصدها كوزمين، مع أندية العين وشباب الأهلي والشارقة، ما عزز مكانته كأحد أنجح المدربين الأجانب في تاريخ كرة القدم الإماراتية.