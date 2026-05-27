يوسف النصراوي.. موهبة عراقية من بايرن ميونيخ إلى «أسود الرافدين»

كشفت عائلة لاعب المنتخب العراقي، يوسف حسن النصراوي، البالغ من العمر 19 عاماً، أن موهبته الكروية ظهرت منذ طفولته المبكرة، بعدما لاحظ مدربون ألمان قدراته الاستثنائية وهو في الثالثة من عمره، قبل أن يتوقعوا له مستقبلاً واعداً في عالم كرة القدم.

وأكدت العائلة أن اللاعب حظي باهتمام ورعاية مبكرة، إذ تم تسجيله ضمن فرق الموهوبين عندما بلغ الخامسة من عمره، حيث وصف المدربون إمكاناته بأنها تتجاوز فئته العمرية بكثير.

وانضم النصراوي إلى صفوف بايرن ميونيخ بمختلف الفئات السنية، وهو في الثامنة من عمره، قبل أن يتدرج في فرق النادي، ويحمل شارة القيادة في أكثر من مرحلة، إلى جانب تمثيله منتخبات ألمانيا للفئات العمرية.

طموح كبير

ويلعب النصراوي حالياً مع الفريق الأول لنادي «إس في ريد» النمساوي، على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ، بينما يطمح إلى أن يصبح مستقبلاً أفضل لاعب عربي في ألمانيا.

وشهدت الفترة الأخيرة استدعاء اللاعب للانضمام إلى منتخب العراق «أسود الرافدين»، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يلعب المنتخب العراقي ضمن مجموعة تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

تحديات كبيرة

وقال والد اللاعب، حسن النصراوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن رحلة تطوير موهبة نجله لم تكن سهلة في ظل التحديات التي واجهتها العائلة، سواء في ما يتعلق بالاندماج المجتمعي أو اللعب في نادٍ بحجم بايرن ميونيخ، إضافة إلى التدرب مع نخبة من أبرز نجوم العالم.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهتهم كانت الغربة واختلاف اللغة والثقافة الاجتماعية، إلى جانب الحرص على الحفاظ على الهوية الإسلامية والالتزام بالقيم الدينية في بيئة مختلفة، فضلاً عن الموازنة بين الدراسة والأكاديميات الكروية.

وأشار إلى أن والدة اللاعب لعبت دوراً محورياً في دعمه نفسياً واجتماعياً ورياضياً، وكان لها أثر كبير في بناء شخصيته داخل وخارج الملعب.

احترافية كبيرة في البايرن

وأكد والد اللاعب أن التعامل داخل نادي بايرن ميونيخ والأكاديميات الألمانية اتسم بالاحترافية العالية، ما ساعد يوسف على اختصار الطريق نحو الاحتراف، لافتاً إلى تأثره بشعار النادي الشهير «Mia San Mia»، والذي يعني «البايرن نحن البايرن» وهو يعكس عقلية الانتماء والثقة داخل النادي البافاري.

فخر واعتزاز

وعن تمثيل منتخب العراق، أوضح أن ارتداء نجله قميص «أسود الرافدين» يمثل مصدر فخر واعتزاز كبير للعائلة، مؤكداً أن يوسف يطمح إلى الوصول إلى أعلى المستويات في الدوري الألماني وأقوى الدوريات الأوروبية مستقبلاً.

دور العائلة

من جانبها، قالت والدة اللاعب يوسف النصراوي، رويدة سعيد الصالح، لـ«الإمارات اليوم»، إن العائلة أدركت، منذ سنواته الأولى، امتلاكه موهبة استثنائية وإصراراً كبيراً على النجاح، مشيرة إلى أن اهتمامه بالتعليم وتطوير مهاراته ساعداه في تحقيق خطوات متقدمة بمشواره الرياضي.

وأضافت: «صبرنا كثيراً من أجل تطوير موهبته، ونحن سعداء بما وصل إليه اليوم، خصوصاً أنه يحظى بشعبية محلية ودولية رغم صغر سنه، وأؤمن بأن احترامه لعائلته وروحه الطيبة سيساعدانه على تحقيق المزيد من النجاح».

ووجهت رسالة إلى الأمهات قائلة: «إذا كان أبناؤكم يمتلكون موهبة رياضية، فلا تترددوا في دعمهم والوقوف إلى جانبهم لتحقيق أحلامهم».

أرقام مميزة

وسجل يوسف النصراوي 21 هدفاً وصنع 98 هدفاً مع فِرَق بايرن ميونيخ السنية وفئتي تحت 17 و19 عاماً، إضافة إلى الفريق الأول لنادي «إس في ريد» النمساوي، فيما سجل 26 هدفاً وصنع 25 هدفاً مع فريق بايرن ميونيخ تحت 16 عاماً.